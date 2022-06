Vox ha anunciat que portarà el decret del català a l'escola al Consell de Garanties Estatutàries (CGE). La decisió arriba just l'endemà que el grup d'extrema dreta assegurés que no aniria al CGE perquè, a parer seu, l'òrgan "no serveix de res". Segons fonts de Vox el canvi d'opinió és per "posar més traves a les trampes i incompliments" del Govern. Cs i PPC també tenen previst demanar dictamen a l'ens perquè es pronunciï sobre si el decret s'adequa a la Constitució i a l'Estatut. La maniobra dels tres grups no paralitza el decret, que ja està en vigor des de dilluns.

Cs ha denunciat Cambray a la Fiscalia per "coaccionar i amenaçar" els pares dels alumnes. El president de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha argumentat la denúncia contra el conseller d'Educació, per "perpetuar pràctiques mafioses de coacció i amenaces" contra els pares dels alumnes amb el decret del Govern sobre el català.

Paral·lelament, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha remarcat que la sentència del TSJC "s'ha de complir". "Les sentències no es discuteixen, es compleixen", ha subratllat en una entrevista a Onda Cero. Sobre el decret aprovat pel Govern ha apuntat que serà el tribunal qui decideixi si es dona execució a la sentència. Pel que fa a la llei pactada per PSC, ERC, Junts i comuns, Bolaños ha assegurat que es tracta d'un "pas endavant". "Per primera vegada a la història es parla del castellà al sistema educatiu català, com a llengua d'ensenyament i vehicular", ha assegurat. Bolaños també ha criticat que s'estigui utilitzant les llengües per crear "enfrontaments".