¿Tienes una boda y no sabes dónde buscar? ¿No conoces muchas tiendas que cuadren con tu estilo? ¿Te hace falta inspiración para averiguar cómo quieres que sea tu vestido? ¿No tienes ni idea de cuáles son las tendencias de esta temporada? Si has contestado "sí" a alguna de estas preguntas, estás en el sitio indicado. Te ayudamos a encontrar el look de invitada perfecto para cualquier evento de este verano. Vestidos, largos, midi, cortos, de noche, de día, más elegantes... A veces, es complicado dar con él. Por esa razón, aquí tienes 10 opciones que te pueden servir de ayuda.

Vestidos largos: los más elegantes

¿Has escuchado hablar del 'cut out'? Seguro que sí. Es una de las tendencias que pisan fuerte esta temporada y María Pombo lo sabe. Por eso no ha dudado en incluir en su última colección de Name The Brand, su marca de ropa, un vestido así: largo, sin mangas, escote en uve y una abertura que va desde la cintura hasta la espalda.

María Pombo luciendo un vestido cut out de su marca Name The Brand INSTAGRAM

Es una de las influencers más seguidas en Instagram, y por eso no podía faltar en esta lista. María Pombo repite en esta lista dando una clase de estilo con este vestido lencero, también en tendencia. En color amarillo y confeccionado en seda, la espalda es el punto fuerte del look, que firma el diseñador Jorge Acuña.

María Pombo lleva un diseño de Jorge Acuña INSTAGRAM

Llega la temporada de bodas e Instagram es la prueba definitiva. Las mangas abullonadas también son otro must este verano. La influencer María García de Jaime fue la invitada perfecta gracias a este look dos piezas de la marca The IQ Collection.

María García de Jaime luce un dos piezas de The IQ Collection INSTAGRAM

Si lo tuyo es el vestido de corte princesa, te vas a enamorar a enamorar de este. La youtuber e influencer JustCoco se paseó por las calles de Copenhague con este espectacular vestido de la diseñadora Elisabetta Franchi, una de sus favoritas. ¡Una auténtica fantasía! Si buscas un estilo parecido a este, puede encontrarlo también en la marca de Rocío Osorno.

La influencer Just Coco con un vestido de la diseñadora Elisabetta Franchi INSTAGRAM

Jorge Redondo es uno de los diseñadores preferidos entre las famosas. María Fernández Rubíes escogió este vestido confeccionado a medida en lino rústico rosa viejo y organza de seda vino, con aplicaciones de flores, cristales al tono y tirantes trenzadosm para asistir a la boda de Marta Lozano.

El vestido de María Fernández Rubíes, de Redondo Brand INSTAGRAM

Cualquier cosa le queda bien a Nieves Álvarez, pero con este vestido está todavía más espectacular. Una pieza a medida de satén lila empolvado de Luis Berrendero con la que brilló en la alfombra roja de In Style: Beauty Night. El escote lateral le da un toque sexy. La influencer Natalia Coll también llevó el mismo vestido a la boda de su amiga Marta Lozano, aunque ella optó por cerrar la abertura con una banda que tapa el pecho.