Lluís Soler i Albert Naudín lluiten per 'Canigó. 1883'

Els dos protagonistes de 'Canigó. 1883' no necessiten cartes de presentació. El seu currículum al teatre i la televisió catalana és inacabable. Bel i Soler s'han posat a la pell d'infinitat de personatges i ja formen part de l'imaginari de l'audiovisual de casa nostra.Per edat, Lluís Soler té una carrera encara més extensa. I més enllà de la seva imatge, la seva veu és de les més reconegudes entre els intèrprets catalans. Ha participat en muntatges teatrals de gran renom i el seu nom en un cartell és garantia d'èxit.

