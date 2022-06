Sidonie, els teloners dels Rolling Stones compleixen un somni

¿Què suposa per un grup musical ser teloner dels Rolling Stones? La resposta la tenen els catalans Sidonie, que actuen aquest dimecres a Madrid abans de la mítica banda de rock.

La primera vegada que Marc Ros va veure als Rolling Stones tenia només 16 anys. Era l'any 1990 i les seves Satàniques Majestats trepitjaven per tercera vegada Espanya per a presentar Steel Wheels, el seu dinovè àlbum d'estudi. Entre les més de seixanta mil persones que abarrotaven aquell dia l'Estadi Olímpic de Barcelona, “un nen cagat de por” i fascinat per la mística que embolicava tot, anava a rebre el “baptisme del rock”.

Trenta-dos anys després, aquell nen i tota la seva banda estan a punt de convertir-se en membres honorífics de la capital del rock. Sidonie ha estat triada per a talonejar als Rolling Stone aquest dimecres 1 de juny en el Wanda Metropolità de Madrid. “Estem excitats i emocionats, veiem llengües pertot arreu”, confessa Marc Ros a l'altre costat del telèfon.

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens detalla com "fent les coses bé" han aconseguit aquest bolo històric per a la banda.

05.08 min Marc Ros: "Estic més nerviós pel concert que faran ells que pel meu"

Una notícia d'infart Fa només dues setmanes que van rebre la notícia. “Estàvem immersos en l'estudi, component els temes del nostre pròxim disc quan Axel -bateria- va arribar nerviós, amb llàgrimes als ulls i ens va deixar anar la bomba. Llavors vaig veure com, al meu costat, a Jes -baix- li dona una espècie d'atac d'ansietat i jo, que em compta molt gestionar aquest tipus d'emocions, em vaig quedar en shock. Després ho vaig poder assimilar i és increïble”, recorda. “Los Rolling Stones arrancan gira en Madrid y en #Canal24horas hablan con @sidonie_, que serán sus teloneros:



"Estamos muy nerviosos y muy felices no solo porque es un grupo importante, sino porque es una de nuestras bandas favoritas"



▶https://t.co/6n12ZZGZAL pic.twitter.com/pXisxBIjcc“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 31, 2022

Com s'arriba a ser teloners dels Stones? Marc reconeix que la companyia Live Nation ha estat un dels principals responsables perquè això sigui possible. “Sabíem que el nostre nom sonava entre els possibles artistes. Live Nation va confiar en nosaltres. Ens van demanar tota mena de vídeos i fotos per a enviar a l'oficina dels Stones, ja sabem el minuciós que és Mick en això, ell va ser qui dona l'últim ok”, explica el vocalista i compositor de Sidonie. “També pot ser que ens hagin triat per pesats”, fa broma Marc. A hores d'ara, a Sidonie no li fa falta demostrar a ningú les seves credencials com a fans absoluts dels Stones. “Crec que he fet més promoció dels Stone que de la meva pròpia banda, sempre cita el sant nom d'aquesta banda en cada entrevista que ens fan”. I afegeix: “abans que músics, som fans de la música i ells són una de les nostres bandes favorites”. Marc, Axel y Jess (Sidonie) Amb tot, reconeix que si tingués l'oportunitat de parlar amb ells, els donaria les gràcies “per acompanyar-me en tots els moments crucials de la meva vida”. Entre ells el del seu primer directe: “La primera cançó que jo vaig cantar davant de públic va ser Sympathy For The Devil; o la primera vegada que vaig prendre LSD, que vaig posar un disc seu. I segurament quan vaig perdre la virginitat la seva música estava sonant en una cinta de casette”. Marc Ros, Axel Pi y Jess Senra, los componentes de Sidonie que telonearán a The Rolling Stones