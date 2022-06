El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha informat al TSJC que ha enviat instruccions als directors dels centres sobre l'ensenyament i ús de les llengües. Ho ha fet en resposta a la interlocutòria del 4 de maig en què el TSJC li donava 15 dies per enviar instruccions per aplicar la sentència del 25% de castellà. Ha informat també al tribunal sobre l'aprovació d'un nou decret per part del Govern i de l'impuls d'una proposició de llei sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües a l'escola. La Generalitat ha demanat al TSJC que declari la impossibilitat legal d'executar la sentència perquè el marc legal ha canviat arran del decret d'aquest dilluns i això ho fa inviable.

"González-Cambray defensa que el decret del Govern i la nova llei del Parlament han de servir per "no aplicar percentatges" a les aules catalanes.



➕ Info:



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 1, 2022

Qüestionari Les instruccions trameses als centres inclouen un qüestionari de set preguntes per verificar si els seus projectes lingüístics s'adeqüen al nou decret. Les direccions hauran de contestar les set preguntes binàries – de sí o no - per saber si poden mantenir el pla actual, o bé si l'han d'adequar. "González-Cambray detalla les instruccions que han traslladat als centres educatius. La inspecció educativa contactarà amb les direccions per verificar a través d'un qüestionari que es compleix el decret



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 31, 2022 La primera de les preguntes és si el projecte preveu que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge. La segona demana si el projecte preveu també que el català sigui la llengua d'ús normal en l'acollida de l'alumnat nouvingut. La tercera és la que fa referència a l'ús curricular i educatiu tant del català com del castellà. La quarta qüestiona si el projecte incorpora criteris exclusivament pedagògics i des d'un abordatge global, integrador i de transversalitat curricular per determinar la presència i el tractament de les llengües oficials. La cinquena pregunta demana si el projecte lingüístic té en compte la diagnosi de la realitat sociolingüística del centre. La sisena si té en compte els resultats de les proves i avaluacions periòdiques, tant internes com externes, en les diferents etapes educatives. El qüestionari es tanca amb la pregunta sobre si el projecte lingüístic evita l'ús de percentatges en l'ensenyament i l'ús de les llengües. 01.15 min Les direccions de les escoles catalanes ja han rebut instruccions sobre l'ús de les llengües | Lourdes Gata

Verificació abans del 30 de juny En les instruccions s'especifica que la direcció del centre ha de verificar que el projecte s'adequa al decret abans del 30 de juny. Afegeix que comptarà amb l'assessorament de la inspecció i dels equips de llengua i cohesió social i que això es farà mitjançant el qüestionari de verificació. Serà la inspecció referent del centre la que validarà la compleció del qüestionari. En els casos en què hi hagi respostes negatives, caldrà adaptar el projecte i que aquesta modificació l'aprovi el consell escolar. El Govern aprova el decret sobre l'ús del castellà a l'escola

Educació assumeix la responsabilitat D'altra banda, en les instruccions que s’han enviat als centres s’especifica que el Departament "assumeix la responsabilitat" sobre la legalitat dels projectes lingüístics que valida. En aquest sentit, el Govern recorda que és el departament i el seu responsable – Josep Gonzàlez-Cambray - l’encarregat de verificar-los i donar el seu vistiplau, considerant, doncs, que els centres no fan una altra cosa que donar compliment a l’ordre d’una instància superior. Des d’inspecció es revisarà que s’estigui portant a terme, sigui amb visites, controls, o altres tipus de plans específics.

La realitat dels centres Marc Hortal, director de l'Institut Pablo Ruiz Picasso Barcelona, sosté que el castellà és present en la realitat dels centres educatius. "El castellà té el seu paper. Falta el reconeixement formal", argumenta el responsable. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assegura que la immersió lingüística "mai s'ha complert". "No ha deixat de ser un relat que ha anat molt bé per a uns i per a altres". En qualsevol cas, reconeix que ara se senten "una mica més tranquils" amb la normativa perquè "Educació assumeix la manera que tractem les llengües a l'escola". 08.34 min "El castellà té el seu paper, falta el reconeixement formal" Des d'un altre punt de vista, Ana Losada, portaveu de Escuela de Todos, avança que demanaran noves mesures per fer "immediata" l'execució de la sentència del 25% de castellà a l'escola. Creu que: "S'ha de donar solució per començar el curs amb totes les garanties que el castellà és també llengua vehicular". "Ana Losada, presidenta de l'@AEBCatalunya i portaveu d'@_escueladetodos, avança que demanaran noves mesures per fer "immediata" l'execució de la sentència del 25% de castellà a l'escola



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/D4oawXTfSk“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 1, 2022 La Plataforma per la Llengua i els sindicats USTEC, Intersindical i SEPC han presentat aquest dimarts un incident de nul·litat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per demanar que s'anul·li la sentència del 25% de castellà a les aules. 00.56 min Entitats en defensa del català han presentat al TSJC una petició perquè s'anul·li la sentència | Clara Ceballos Basen el recurs en què el president de la sala contenciosa-administrativa del TSJC, formada per 25 magistrats, va decidir que ell mateix formaria part dels cinc magistrats del tribunal que va acordar la sentència. Tot i que reconeixen que el president ho va fer emparant-se en la llei creuen que aquest sistema vulnera la Constitució. A més, retreuen al Govern que no hagi explicat quina és la seva estratègia judicial per aturar la sentència i que ho faci sense les entitats educatives. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha remarcat que la sentència del TSJC "s'ha de complir". "Les sentències no es discuteixen, es compleixen", ha subratllat en una entrevista a Onda Cero. Sobre el decret aprovat pel Govern ha apuntat que serà el tribunal qui decideixi si es dona execució a la sentència. Pel que fa a la llei pactada per PSC, ERC, Junts i comuns, Bolaños ha assegurat que es tracta d'un "pas endavant". "Per primera vegada a la història es parla del castellà al sistema educatiu català, com a llengua d'ensenyament i vehicular", ha assegurat. Bolaños també ha criticat que s'estigui utilitzant les llengües per crear "enfrontaments".