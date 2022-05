Si vols conèixer una nova mirada al voltant del paisatge i la història de la fotografia, el centre KBr de la Fundació Mapfre exposa dues col·leccions de fotografies fins aquest 4 de setembre.

L'exposició ‘Bleda i Rosa’ està comissariada per Marta Dahó i reuneix per primera vegada el conjunt d’obra realitzada de les dues artistes. María Bleda (Castelló, 1976) i José María Rosa (Albacete, 1970) porten tres dècades explorant conjuntament, a través d'una rigorosa i profunda recerca visual, els vincles entre imatge, lloc i memòria.

ESTANCIAS (2001¿2006)

Un dels seus majors focus d'interès és la representació dels diferents significats i evocacions que la mirada humana fa sorgir de la contemplació del paisatge.

En el seu treball, Bleda i Rosa parteixen d'un qüestionament del relat històric com una cosa incontestable i unívoc i creen la possibilitat de generar noves lectures. Donen la possibilitat així de reconstruir un passat que moltes vegades acceptem com a cert, quan la major part de les vegades es tracta d'una imposició creada per diferents generacions al llarg del temps.