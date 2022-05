L'Ajuntament de Barcelona té al cap un nou canvi a la ciutat. En aquest cas, es tracta del litoral, concretament del passeig marítim a la Mar Bella. El Govern municipal ha presentat un avantprojecte d'urbanització del passeig que preveu treure els pàrquings del costat de la platja, crear baixades i convertir la zona en un espai verd. Així, la remodelació de l'espai permetrà convertir el passeig en una zona "humanitzada", ja que, segons el consistori, actualment el lloc es troba "desertitzat".

L'avantprojecte té com a objectiu "saldar el deute històric de renovar l'últim tram de la costa barcelonina que queda per dignificar". D'altra banda, la proposta pretén comunicar el litoral "de banda a banda", perquè millorarà la connexió dels barris de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou i el Besòs i el Maresme. El Govern municipal té a punt l’avantprojecte d’urbanització del passeig, que es preveu reformar a partir del mandat següent un cop es licitin les obres.

Fi a "l'efecte barrera" de les baixades

Per integrar bé el passeig amb les platges, s’ordenaran i es transformaran totes les baixades a la sorra, de forma que es garanteix l'accessibilitat i connectivitat amb els barris. Els dos nivells que hi ha avui dia, que generen efecte barrera, s’eliminen per fusionar el passeig amb la platja. Per aconseguir-ho, es creen unes baixades àmplies amb rampes còmodes i totalment accessibles, i talussos que redueixen al màxim el desnivell i fan aparèixer nous espais amb vegetació i ombra per seure i estar-s’hi.

Es transformaran les baixades per fer-les més àmplies escalonades

El passeig s’ha pensat en clau de naturalització i emergència climàtica, han assegurat des del consistori. La supressió del desnivell actual s’adapta a possibles pujades de nivell del mar, i al llarg de tot el traçat es crearan llocs de confort i qualitat, tant de pas com d’estada, amb el verd com a protagonista. Així, es plantaran més de 800 arbres per generar llocs d’ombra i hi haurà més de 25.000 m² de zones verdes.