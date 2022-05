Barcelona, capital del flamenc amb el festival Ciutat Flamenco

Des del 20 fins al 29 de maig Barcelona s’ha convertit en la capital de Catalunya del flamenc. La 29a edició del festival 'Ciutat Flamenco' té com a protagonista el cante flamenco. Segons apunta el director artístic David Leiva, l'any 1922 va haver-hi un concurs de cante jondo a Granada que va marcar la història del flamenc. Per celebrar el centenari d’aquest esdeveniment tan rellevant, des de l'organització han volgut fer un “merescut homenatge”.

A ‘Ciutat Flamenco’ també es recorden els 30 anys de la mort de Camarón amb el concert ‘Suite de la Isla’, que se celebrarà aquest diumenge. A banda de les actuacions, el festival ha programat un congrés de flamencologia i classes magistrals.

Naike Ponce al concert inaugural

La cantaora Naike Ponce ha inaugurat el festival amb el seu àlbum ‘Vivir’, que va sorgir durant la pandèmia. En aquest disc, l'artista parla d’emocions perquè s’ha adonat que el que ella sent també ho sent tothom. “Intento agafar diferents pals de flamenc per explicar en cada pal, en cada tema, una emoció.”, assegura al reportatge de ‘Punts de vista’ disponible al canal de YouTube de RTVE Catalunya.