La Moncloa defensa que els indults "són absolutament legals"

La Moncloa reitera la seva “absoluta” tranquil·litat sobre els indults concedits als líders independentistes condemnats pel procés de l’1 d’octubre. El Tribunal Suprem canviat el seu criteri inicial i finalment ha admès a tràmit els recursos presentats per PP, VOX i Ciutadans, entre d'altres. Prèviament, el mateix tribunal va considerar que els recurrents no estaven facultats per emprendre aquesta acció judicial perquè no tenien interès legítim. Aquest dimecres ha estat el mateix ministre de la Presidència, Fèlix Bolaños, qui ha mostrat el seu convenciment que “són absolutament legals”.

