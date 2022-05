L'herència maleïda de Miguel Ángel Muñoz

Podríem dir que el 2022 és el seu any, però d'ençà que va començar la seva carrera com a actor no ha parat d'encadenar projectes. Més enllà del seu talent, és d'aquelles persones que cau bé a tothom. Després de debutar al desembre a la direcció amb la pel·lícula '100 días con la tata' i rebre el reconeixement de la crítica, aquest mateix divendres Miguel Ángel Muñoz estrena als cinemes la comèdia romàntica 'En otro lugar'. Abans, ha passat per 'Punts de vista' per presentar-la amb Tània Sarrias.



A 'En otro lugar', l'actor madrileny torna a posar-se davant de les càmeres sota les ordres d'un vell conegut, Jesús del Cerro, i comparteix escenes amb un altre company d'aventures professionals, el Pablo Puyol. Amb tots dos va coincidir a principis dels 2000 a la mítica sèrie 'Un paso adelante', que va llençar les seves carreres a la popularitat més extrema. Una ficció televisiva que va marcar a tota una generació. Muñoz ha explicat de forma molt clara a l'entrevista com valora la possibilitat de tornar al reboot de la sèrie, 'UPA Next'



Ara, els dos actors i el director, tornen a coincidir a 'En otro lugar'. La crítica ha descrit aquesta cinta com una història positiva i inspiradora. Una comèdia que parteix d'una premissa delirant: el seu protagonista, Pedro, interpretat per Miguel Ángel Muñoz, viatja fins a Cantàbria amb la intenció de vendre dues vaques i una burra que ha rebut per herència, però els bonics paisatges del nord i les seves gents canviaran els seus plans.