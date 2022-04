De hit en hit amb Lola Indigo

Participar en un talent show d'èxit no és garantia de res. Evidentment, ajuda, et dona a conèixer entre el públic, però més enllà de la notorietat momentània l'artista s'ho ha de treballar per arribar al triomf en la seva faceta artística. Lola Indigo es pot dir clarament que ho ha aconseguit, però ha suat molt en cada escenari que ha trepitjat per arribar fins aquí. Ha visitat el programa 'Punts de vista' per parlar amb Tània Sarrias del seu nou single.

'Ya no quiero na', 'Mujer bruja', 'Lola Bunny', 'La niña de la escuela' i una llarga llista de hits són els que acumula Lola Indigo en només 4 anys de carrera. Unes xifres d'escàndol que fan de la cantant granadina un dels grans noms de la música urbana a Espanya. Ara ens presenta el seu nou single, 'Toy Story', que en menys de dues setmanes ja gairebé arriba al milió de visualitzacions a Youtube. El vídeo presenta una producció envejable i es permet fins i tot el luxe d'incorporar la participació d'uns mariachis. Ha explicat a 'Punts de vista' d'on va sorgir la idea per inspirar-se a l'hora de plasmar en imatges el contingut de 'Toy Story'.

Al programa també ha parlat de la seva proposta musical, de la gira que la portarà per tota Espanya que farà parada al Palau Sant Jordi el 15 de maig i de la seva visita recent per Argentina.