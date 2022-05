La difícil lluita contra l'assetjament escolar

La Generalitat alerta que el 40% de les agressions als centres educatius es poden catalogar com a casos d'assetjament escolar. Malgrat l'existència de protocols per fer-hi front, la situació encara és complicada als centres. Moltes escoles i instituts no volen que transcendeixin els casos i fins i tot hi ha inspectors educatius que col·laboren a encobrir-los.

Les xarxes socials són un problema perquè si abans les agressions o els abusos passaven exclusivament a l'escola o de camí al centre, ara aquestes situacions poden passar a tota hora i a tot arreu i l'assetjament pot ser continu. A la majoria de casos, els menors afectats són incapaços de veure una sortida i a alguns els porta a situacións limit, com el Brian, que amb 12 anys va patir bullying.

Unitat especialitzada en situacions de violència Per intentar combatre aquesta xacra, fa un any que funciona la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència, que depèn de la conselleria d'Educació i treballa per identificar i actuar davant situacions de violència que puguin patir els alumnes, tant dins com fora dels centres, acompanya a la víctima i investiga el cas. 00.46 min Balanç d'un any d'atenció a l'alumnat La unitat ofereix 3 vies de contacte perquè els alumnes puguin comunicar, denunciar o demanar assessorament si pateixen o detecten qualsevol situació de violència a l'entorn escolar o en un altre àmbit. En aquest any la unitat especialitzada ha atès 843 casos, la majoria per violència masclista, maltractament però, sobretot, per assetjament escolar. El Departament identifica un total de 305 casos específics de 'bullying' entre alumnes. Els protocols no sempre funciones i, sovint, és el propi agredit qui ha de canviar d'escola, i en altres casos s'hi arriba tard.