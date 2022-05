Rutina de Pilates amb Cesc Escolà i Juan Avellaneda

Aquesta setmana a Fitmés, en Cesc Escolà obre les portes del programa al dissenyador de moda Juan Avellaneda. Tots dos duen a terme un petit escalfament abans de començar l'entrenament d'avui: una rutina de Pilates amb l'objectiu de millorar i enfortir la musculatura del CORE!

L'entrenament

Al primer bloc d'avui, comencem separant els peus a l'alçada dels malucs i baixem amb un squat. Flexionem els genolls, assegurant-nos de que el pes recau als talons, i ens quedem abaix!

Després, fem puntes amb els peus, aixecant els talons al ritme. I tot seguit, combinem els dos exercicis!

Ens posem a quatre potes i pugem i baixem genolls, activant pel camí les espatlles i l'esquena. Pugem, estirem cama, i baixem de nou! Anem alternant a partir d'aquí.

Posem els glutis sobre els talons i allarguem el cos. Espatlles relaxades i, tot seguit, clavem talons al terra i caminem amb les mans fins arribar als peus!

Pugem poc a poc i alçem braços, baixant després amb squat mentre ajuntem les mans. A partir d'aquí, pugem i baixem amb velocitat, tirant el maluc enrere i tocant els genolls amb els colzes!

Passem a planxa, amb les mans sota les espatlles, i suaument anem pujant genolls, alternant-los. Després, estirem un d'ells a l'aire i aguantem!

Al segon bloc, obrim una cama de forma lateral per a activar el gluti. Ens quedem a la mateixa, obrint i tancant, i procurem després fer patades laterals.

Canviem de genoll i seguim, repetint l'exercici amb l'altra cama. Tot seguit, ens tombem boca dalt i, deixant caure els genolls, pugem mitjançant una flexió de tríceps. Tornem a planxa i anem baixant a poc a poc!

Al tercer i darrer bloc, seiem al terra i comencem fent un roll down. Agafem aire i, al treure'l, baixem vèrtebra a vèrtebra mentre arrodonim l'esquena al estirar-nos braços amunt. Pugem de nou de la mateixa forma, ajudant-nos amb els genolls si ho necessitem, i anem alternant!

Tot seguit, flexionem genolls i els deixem caure cap a un costat. Ens relaxem una mica i després canviem de costat!

Amb els braços i els peus al costat dels melucs, aixequem els glutis i anem alternant genolls, que mantenim a l'aire mentre contem fins a 8.

Per acabar, clavem els nostres talons al terra i pujem de nou els glutis per a intentar caminar amb els talons i aguantar!

Relaxem cames com a part final i, com de costum, fem estiraments després d'entrenar per a evitar lesions i molèsties articulars.