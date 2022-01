2022, un any molt especial per al Juan Avellaneda

Segur que si fullegem molts llibres d'autoajuda ens diran que la felicitat resideix en l'equilibri perfecte entre vida la professional i la personal. No sempre és possible, però podem dir que Juan Avellaneda viu un gran moment, en tots els àmbits de la vida. De tot això i molt més n'ha parlat amb Tània Sarrias a 'Punts de vista'.

Vinculat al món de la moda gràcies a la professió dels seus pares, editors de revistes del sector, Juan Avellaneda és actualment un dels noms més reconeguts de la moda espanyola. Nascut a Barcelona a principis dels 80, la seva trajectòria sembla no tocar sostre i són molts i moltes les cares conegudes que han volgut lluir els seus dissenys.



Com a dissenyador de moda la seva principal característica són els colors vius i els estampats per la roba masculina. Tanmateix, també és un gran referent per la moda femenina i els seus dissenys es poden trobar en armaris de dins i fora d'Espanya. També entre les celebritats. La seva musa és Nieves Álvarez, presentadora de l'espai de RTVE 'Flash moda'



A 'Punts de vista' ha comentat la situació esperançadora que viu a hores d'ara la indústria de la moda, després d'uns anys terribles per a un sector tan dependent de la vida social. En aquest sentit, comparteix moltes de les opinions recentment expressades per Custo Dalmau en el mateix programa.

