Aquest cap de setmana podríem arribar als 40 graus

Portem uns dies molt calorosos a Catalunya, però les temperatures apujaran encara més aquest cap de setmana. Una calor excepcional per l'època en què ens trobem. On més s'enfilaran els termòmetres serà a l'interior, com Lleida. Aquí ja freguen els 30 graus i s'espera que dissabte i diumenge pugin fins als 40.

00.50 min Altes temperatures per aquest cap de setmana | Mar Garcia

Són temperatures extremes. Els experts parlen de rècord per un mes de maig. Per protegir-nos contra el sol i la calor, cal que busquem l'ombra, posar-nos molta crema solar, beure molta aigua i evitar fer esports en les hores centrals del dia.

Es preparen les platges Amb la calor, molts busquen refugi a les platges. Aquest divendres, a Barcelona ja estan plenes de gent que s'apropa per gaudir del mar i prendre el sol. S'espera que el cap de setmana l'ocupació sigui molt més alta. Els meteoròlegs alerten que, a més de les elevades temperatures, també hi haurà molt de nivell de radiació solar i que caldrà molta protecció. La temporada alta no comença fins a final de mes, però el personal de la platja, com els socorristes, ja estan en funcionament.

Alt risc d'incendis Els departaments d'Interior i Acció Climàtica alerten de l'elevat risc d'incendi aquests dies associat a les altes temperatures. Principalment a les comarques de la Catalunya Central i Ponent. 01.16 min Crida a extremar les precaucions pel risc d'incendis | Sergi Bassolas La Generalitat ha reforçat els efectius de Bombers i agents rurals en aquestes zones, però insisteix a demanar prudència: el 90% dels incendis són provocats.



��️ Joan Ignasi Elena: "La situació s'allargarà segurament fins dimarts" | @RTVECatalunya



El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha fet una crida a la responsabilitat i ha advertit que "la situació s'allargarà segurament fins dimarts".