Cuéntame | Así comienza el nuevo capítulo: "Orgullo"

Este jueves, en el nuevo capítulo de 'Cuéntame cómo pasó', llegan nuevas oportunidades de negocio para Antonio y Merche. Los hijos del matrimonio, por su parte, siguen intentando poner sus vidas en orden. Inés busca a Martina para hacer un nuevo documental de denuncia, Toni deja a un lado su trabajo para pasar más tiempo con su hijo Santi y María hace frente a las críticas de sus compañeros, que comienzan a especular sobre su buena relación con el Dr. Losada.

Las dudosas intenciones de Cecilia

Mercedes intenta mediar entre su madre y Cecilia, pero la relación entre ambas sigue siendo muy tensa y Herminia no está dispuesta a colaborar en ese acercamiento. Las dudas de Antonio sobre las intenciones de su cuñada no ayudan a que esta relación prospere. Y no es para menos, después de ver algunos de los comportamientos de Cecilia.

