'Rita': La difícil decisió de deixar marxar a qui estimem

Parlem poc de la mort? A la vegada tan propera i a la vegada tan llunyana, però inevitable en tots els casos. 'Rita', la tragicomèdia protagonitzada per Sara Espígul i la Mireia Portas, convida als espectadors a reflexionar sobre la dificultat de deixar anar a les persones que estimem. Les dues actrius han passat per 'Punts de vista' per repassar amb Tània Sarrias alguns dels aspectes més destacats d'aquesta història.

Escrita i dirigida per Marta Butxaca, el text ens transporta a l'univers de dues germanes que s'enfronten a la mort d'una mare des de punts de vista diferents. 'Rita' és una obra sobre la família i sobre la incapacitat d'acceptar la pèrdua. La crítica ha destacat les interpretacions de les seves protagonistes i el camí emocional que regalen als espectadors, portant-los de la comèdia al drama en els seus 80 minuts.

Les dues actrius han valorat al programa les raons que dificulten que parlem de la mort amb normalitat. Entrant més en la sinopsi d'aquest espectacle, el text parteix de la decisió de posar fi a la vida d'un animal i acaba traslladant la hipòtesi en el cas d'una mare.

A 'Punts de vista' també han tingut temps d'endinsar-se en el gran moment professional que viuen totes dues actrius. Portas prepara el trasllat de 'Cantando bajo la lluvia' a Madrid, i Espígul triomfa a Barcelona amb 'Ovelles'