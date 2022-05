España posee un rico patrimonio museístico con más de 1500 museos y colecciones museográficas, según el Directorio de Museos y Colecciones de nuestro país.

Esta herramienta también recoge que los espacios más visitados son el Museo Arqueológico Nacional, la Biblioteca Nacional o el Museo del Traje, todos ellos en Madrid.

No obstante, fuera de la capital existen otros espacios dedicados al arte, la historia y la cultura de los que quizá no has oído hablar y te sorprenderán por su temática o por su emplazamiento. Toma nota.

Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz De cárcel de homosexuales a ser un emblema de libertad sexual, el MEIAC abría sus puertas 12 años después del cierre de la cárcel de Badajoz, situada en pleno centro de la ciudad. En 1995, con la construcción de la actual cárcel este edificio se inauguró con la función de ser referencia de la cultura en Extremadura.

Museo de la Alquimia de Córdoba En esta ciudad andaluza, en pleno centro de su judería, se ubica el Museo de la Alquimia, el arte milenario de la transmutación de la materia. En sus salas pueden verse piedras de alquimia, elixires, medicinas y almireces, además de vídeos explicativos.

Museo de la Seda, imprescindible en la historia de Valencia La industria de la seda es imprescindible para entender la historia cultural y económica de la Comunidad Valenciana. Desde el siglo XV al XVIII Valencia lideró la producción de seda y la mitad de la población llegó a trabajar directa o indirectamente en este gremio. Hoy en día, uno de los mejores lugares para conocer a fondo lo que significó el gremio de los sederos es el Museo y Colegio del Arte Mayor de la Seda. Situado en el casco histórico de Valencia, en el barrio de Velluters, allí está el archivo gremial más antiguo y amplio de Europa.

Este lavadero es un museo Si quieres conocer un museo de arte en un enclave muy llamativo te proponemos el que alberga la provincia de Cáceres en un antiguo lavadero de lanas, convertido en el Museo Vostell Malpartida. El centro ofrece a los visitantes tres colecciones de arte contemporáneo: Colección Wolf y Mercedes Vostell, Colección Fluxus-Donación Gino Di Maggio y Colección de Artistas Conceptuales.

Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria El MUPAC permite conocer la arqueología medieval, en concreto los ritos funenarios que sufrieron importantes cambios en la Edad Media. El museo de posee 6 estelas de Espinilla pero solo se expone una en la necrópolis. Es la dedicada a Lupini Lo singular de esta estela, que las dicferencia de otras de Cantabria es que no escircular, tiene forma irregular y en lugar de presentar solo decoración simbólica, presenta también inscripciones, normalmente el nombre del difunto Seguramente esta necrópolis de Espinilla es de las más antiguas, en ella se enterraba a la gente con su atuendo habitual.



MVPAC, Prehistoria y Arqueología Estela medieval de Espinilla Escuchar audio

El AHNOB, la casa de la memoria nobiliaria El Archivo Histórico de la Nobleza (AHNOB) es una institución estatal dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte que se encarga de conservar, describir y difundir la documentación que ha generado la nobleza española desde la Edad Media. Desde su creación, en 2011, el AHNOB se instala en el antiguo Hospital de Tavera de Toledo, un edificio diseñado en 1541 por Alonso de Covarrubias y que está considerado una de las joyas arquitectónicas civiles del Renacimiento español. El AHNOB es una institución cultural pública dedicada a los documentos nobiliarios única en el mundo. En sus más de seis kilómetros de estanterías alberga 158 fondos documentales e información de unos 2.000 títulos nobiliarios. La mayoría de los fondos están compuestos por documentos en papel o pergamino, pero también hay otros objetos como banderas, medallas, mapas, dibujos, escudos o fotografías.

Museo Ulpiano Checa, pinturas espectaculares La localidad madrileña de Colmenar de Oreja guarda uno de los museos de pintura más espectaculares y sorprendentes que podamos encontrar en esta región y en muchos pueblos del resto de España. La historia por diversos motivos hace trascender unos personajes y otros no. Es lo que ha ocurrido con Ulpiano Checa que no transcendió lo merecido siendo el pintor español más cotizado de su época incuso por encima de Sorolla. Gracias a sus obras se puede conocer bien a este polifacético artista, cuyas pinturas hacen viajar al visitante por todo el mundo.