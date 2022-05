Decidir què comprem i on ho fem afecta a la butxaca, evidentment, però també té relació directa amb els residus que generem. Els plàstics estan molt presents al nostre dia a dia, ja que són versàtils i útils per a la fabricació de l'empaquetatge de molts productes.

Una bossa de plàstic triga segons a fer-se i té una vida útil d'uns 15 minuts, però durarà al nostre planeta durant 200, 300 o, fins i tot, 400 anys. És per això que, una de les coses que hem de fer per reduir la contaminació és evitar els envasos d'un sol ús.

Els tenim a tot arreu: a les bosses de supermercats, envasos, ampolles, bastonets per les orelles, coberts i plats per fer festes, palletes, palets mescladors, gots i tapes de poliestirè, varetes per aguantar globus i productes de plàstic biodegradable, entre d'altres. Des de 'Planeta R', us deixem alguns consells per reduir el plàstic de la vostra compra habitual.

Compra aliments a granel Reduir la petjada ecològica del cistell de la compra és possible si comprem a granel. A 'Planeta R', la Martina Klein ho posa en pràctica amb la Rosa García, presidenta de Rezero, entitat que defensa els recursos que proveeixen els sistemes naturals, i ho compara amb una compra convencional. D'una banda, pots comprar la quantitat exacta del que necessites, sense comprar més del compte. D'altra, evites el consum d'envasos i només necessites un recipient que tinguis a casa. A més, els preus dels productes a granel són més econòmics i contribueixes al creixement de l'economia local amb un consum de proximitat.

Utilitza bosses de tela Portar sempre una bossa de tela, no només és més sostenible, també té més avantatges. No se't trencarà pel camí ni es veuran els productes que portes a dins. A més, no ocupa molt! La pots plegar i portar-la sempre a la motxilla o a una bossa de mà. En cas de no tenir bosses de tela, també pots utilitzar de paper o reutilitzables.