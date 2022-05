La rapera Miss Raisa: lluita ferma pels objectius, amb vel o sense

Miss Raisa és el nom artístic d'Imane Raissali. Va arribar a Catalunya amb 8 anys i el que més la va impactar aquell primer dia va ser veure una parella fent-se un petó. Ara és una dona ferma, d'idees molt clares, que canta rap, escriu i es reivindica feminista, imigrant i musulmana.

Porta el mocador perquè així és com se sent ella mateixa. De moment, alguns dels seus somnis ja s'han fet realitat. Diu amb tot convenciment que pot 'aconseguir tots els objectius portant vel, perquè sé el que puc fer i el que no. Vull demostrar a les noies que poden arribar on vulguin, amb vel o sense'.

Ser fidel a una mateixa, el més important Per aquesta jove cantant de rap és importantíssim aprendre a ser un mateix i ser fidel al que et proposes a la vida. Per això, ha deixat de treballar en comerç internacional, -on l'ajudava la facilitat que té pels idiomes-, ha reprès els concerts un cop acabades les restriccions de la pandèmia, estudia la carrera de psicologia per la quals sent una gran vocació, i prepara el seu segon llibre. A més, és mare. Quina vida tan plena d'alegries! “pero qué actuación se ha marcado Miss Raisa en #GenHit �� https://t.co/y4XMHr99NW pic.twitter.com/KhYJf6q3UC“ — playz (@playz) October 21, 2021 Miss Raisa és famosa al món del rap, ja que són poques les dones que el canten. A més, no vesteix com la majoria de rapers, sinó amb roba femenina i elegant. I no s'oblida mai d'anar perfectament maquillada. A més, als concerts a vegades atura el ritme entre cançó i cançó i recita poesia, la seva poesia. Treu el seu llibre 'Pondré los colores' i recita. 'La gent es queda sobtada perquè el rap està relacionat amb un estil agressiu i la poesia és un contrast molt maco', ens explica. "Inspiradora luz nunca te vayas,

tu brillo especial me hace crecer.

Tu inocencia traspassa murallas,

calmas mi alma en llamas al parecer" En aquests moments, en ple concert, només se sent la seva veu i regala una gran sensació de serenitat al públic. Són instants que sempre són benvinguts. Per Imane, la pau mental és quelcom que tots hem de buscar i que molts, com ella mateixa, troben en la religió.

Una rosa dolça per a una artista del rap Després de dos anys sense Premis Continuarà de RTVE Catalunya, enguany s'ha tornat a celebrar i s'han guardonat a personalitats destacades del món de la cultura. La vigília de Sant Jordi, com és tradicional, centenars de persones s'han reunit per celebrar l'art, les lletres, la música, la gastronomia o el cinema. Precisament Miss Raisa ha sigut la primera en rebre la rosa de xocolata. Mis Raisa ha agraït el guardó 'per donar-me un espai per compatir amb vosaltres la meva música i el meu art'. Miss Raisa rep el Premi Continuarà de Cultura 2022 RTVE Catalunya

Bulling i haters També hi ha núvols en la vida d'Imane Raissali. Quan aquesta catalana nascuda al Marroc va arribar al seu nou país va patir assetjament a l'escola. Ella ara considera que som afortunats, perquè hem avançat i podem posar el nom a cada actitud. Diu que 'ara som conscients de la nomenclatura del bulling' i que això ens ajuda a conèixer cada acció que pateixen molts nens immigrants. 'Es parla molt de llibertat, però sabem poc el que significa', afirma. Abans sempre es justificaven aquests comportaments dient que era una 'cosa de nens'. Aquell patiment al col·legi li ha servit per veure que de haters se'n pot tenir tota la vida. Opina que 'al cap i a la fi, aquestes persones parlen més d'elles mateixes que de mi'. Veu en qui critica algú que potser no és feliç, i això que ella rep moltes crítiques! La critiquen algunes persones de la comunitat musulmana perquè canta o perquè canta rap, per maquillar-se i no ser més discreta. I els no musulams, per dur vel. Tenir haters a les xarxes és dur però considera que és natural, perquè hi ha diversitat d'opinió. Ara sí, ha aprés a no fer-ne cas i a desenvolupar tota la força necessària per ignorar-los.



