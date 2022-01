Miss Raisa: "Llevo velo para que otras chicas vean que pueden hacer lo que les dé la gana"

Miss Raisa acaba de recibir el premio TikTok 2021 a mejor creadora de contenido en la categoría Diversidad e Inclusión y no puede estar más feliz con este reconocimiento. Todavía no se lo cree. En lo que sí que cree, y mucho, es en que está en este mundo para hacer lo que le haga feliz, sin importar lo que piensen los demás. Ahora mismo crea sus propias canciones y contenidos para redes, a la par que estudia psicología y escribe su segundo libro. Vamos, que no para.

El 25 de diciembre sacó su último tema, titulado "Siento". La canción forma parte de un proyecto de cinco temas que resumen su infancia en Marruecos. "Antes (de niña) era hiper tímida y hay muchas cosas de mí que yo no había sacado, no había verbalizado. El hecho de poder meterme en mi mente, en mis recuerdos y sacar esas emociones que estaban tan tapadas por el tiempo, la vergüenza, el miedo y la personalidad introvertida que yo tenía, ha sido muy duro pero a la vez un alivio para mí", confiesa desde la distancia que da el tiempo la propia Raisa.

Esa vena artística es una especie de terapia para ella. "Me ayuda a mí misma. Si otras personas se sienten identificadas, genial, pero no es el objetivo. No hago música para los demás, sino sobre todo para mí", reconoce la rapera. Hablamos con ella sobre música, redes sociales, bullying, racismo y mucho más en esta entrevista.

P: ¿Cómo reaccionaste al saber que TikTok te había premiado?

R: Me hizo tanta, tantísima ilusión que se le reconozca a una persona el crear contenido en ese tipo de categorías que me parecen súper bonitas e imprescindibles hoy en día. La verdad que no me lo esperaba porque había gente súper guay. Cuando dijeron mi nombre pensé: 'No, ¿ahora qué voy a decir?' porque no me había preparado nada. Después, cuando bajé del escenario y vi a todo el mundo aplaudiendo no me acordaba de nada de lo que acababa de decir. Tuve como un cortocircuito mental, pero fue muy bonito.

P: ¿Cómo y por qué empezaste en TikTok?

R: Me abrí TikTok porque tuve un sueño. Soñé que me hacía TiTok y que la gente lo buscaba. Entonces, me levanté y dije: 'Oye, ¿por qué no hacerlo?' Me divertía con los vídeos de otros y pensaba que sería guay hacerlo sin esa timidez que a mí me frenaba. Luego de tener ese sueño, supe que tenía que hacerlo.

P: Con los temas que tratas en tus redes, ¿no te cae mucho hate?

R: Sí, me cae bastante hate de diferente tipo. Hay gente que es un poco racista y que intenta hundirme y mandarme a mi país, como si España no lo fuese. Luego hay gente dentro de la propia comunidad musulmana que me machacan por no ser la típica mujer musulmana que ellos esperan que sea. Entonces es un poco enfrentarme a distintos tipos de hate y es bastante agotador, pero acabas llegando a la conclusión de que nunca vas a agradar al 100% de las personas. Aunque intentes estar en un punto neutro o que la gente entienda tu postura, pero es que esa no es la solución. No tienes que hacer que nadie entienda tu postura. Haces lo que quieres, vives tu vida y al que le guste perfecto y al que no también, mientras no sean un obstáculo. El problema es cuando intentan ser un obstáculo en tu vida y amargarte.

P: ¿Tú cómo reaccionas?

R: Ahora ya estoy muy entrenada en este tipo de comentarios, pero es cierto que empecé siendo hiper sensible a cualquier comentario feo que me llegaba. La gente en la calle no va insultándote, la gente no te va diciendo que eres horrible, que eres una vergüenza o que no representas no se que... La gente por la calle se corta y no se atreve. En internet, con el tema del anonimato, se sienten libres para poder decirte lo que quieran. Entonces, cuando realmente me apetece contestar, contesto, pero siempre con una sonrisa en la cara, con mucha educación y respeto. Siempre me ha dicho mi madre que el respeto se gana. Al final yo hablo de mi vida. No le digo a la gente que tienen que vivir mi vida o que tienen que hacer lo que yo estoy haciendo. No me considero un ejemplo de nada, pero si que represento muy bien la esencia de lo que me gusta. Lo que hago es responder a algunos comentarios que me apetecen, que además yo siento como una llamada. A veces veo un comentario y digo: 'Bua, me apetece', porque disfruto contestando. Hay cosas tan absurdas, que de verdad podría hacer un libro de tantos comentarios súper racistas y que vienen de gente que sufre racismo en España. No tiene ningún tipo de sentido, os quejáis del racismo y vosotros sois los primeros racistas. ¿Podemos empatizar un poco con las personas y dejar atrás todas estas discriminaciones y todo este pensar que es súper antiguo? Estamos en el 2022, pedir respeto y ser educado no debería ser algo que tengamos que pedir.

P: Te diste a conocer en Got Talent, donde pronunciaste un mensaje sobre la discriminación que dejó a todos reflexionando: “Los españoles dicen que me vaya a mi país”. ¿No hemos avanzado nada como sociedad en temas de racismo?

R: Pues sí, me parece muy triste, pero es cierto que en vez de evolucionar, aprender y crecer, parece que vamos hacia atrás. A mí que la gente me hatee como tal no me ofende, porque yo se quién soy y las cosas que hago buenas. Lo que me entristece es pensar que la humanidad está tomando ese tipo de rumbo, ese rumbo tan destructor entre nosotros mismos. Si lo que queremos es evolucionar como sociedad, lo estamos haciendo fatal.

P: Dices que eres cuestionada por ambos lados: por el lado español y por el lado musulmán. ¿Al final el racismo está en todos lados?

R: El etnocentrismo, el pensar que lo tuyo es mejor que lo del resto. Eso yo lo experimento muchísimo. De hecho, ayer mismo estaba haciendo un directo y había comentarios de gente diciendo: "Veta a tu país", sin saber cuál es mi país. Yo llevo toda mi vida aquí. No me puedes decir que este país no me pertenece a mí también. He construido mi vida en base a todo esto. Pues había gente marroquí diciéndome: "No, porque tú vas de española y no lo eres... Lo de Marruecos es mejor que..." Te acaban poniendo de los nervios porque es gente que sufre mucho racismo y luego son los primeros en ser racistas con otros marroquís. No es correcto ese pensamiento: pensar que lo tuyo es mejor que lo del resto y luego te quejas de que haya gente que sea racista contigo si transmites esa soberbia. Yo intento empatizar incluso con las personas racistas y decir: "Tal vez hayan tenido experiencias con personajes como estos". Es muy difícil gestionar redes sociales, sobre todo psicológicamente. A veces acabo con unos dolores de cabeza...

P: Eres de Tanger, llegaste a los 8 años a España- ¿Te sentiste bien acogida? ¿Qué le dirías ahora a una niña marroquí que llegue a España?

R: La verdad que me he sentido acogida. Me he sentido súper bien, a pesar del poco vocabulario que yo dominaba por aquel entonces. No tenía ni idea de español, ni de catalán... Lo que hice fue esforzarme en aprender el idioma y estar al mismo nivel académico que los demás, porque no me gustaba sentirme la nueva, ni sentir que no me enteraba de nada. Necesitaba un período de adaptación y es natural. Mi consejo es que enfocarte en tus propios proyectos hace que estés mucho más centrada en lo que te gusta y te permite construirte como persona y como mujer. Siempre construyendo primero tus propios valores, en lo que quieres creer, lo que te traiga paz mental. Y ya después, la vida hace el resto: te va acercando gente afín a ti y apartando de gente que no tiene nada que ver con tus vibras.

P: Dices que eres tímida. ¿Se te ha ido la timidez con los años y esa timidez puede ser consecuencia del bullying?

R: De pequeña he sufrido bullying y creo que es algo de lo que no te das cuenta hasta que pasan años. Porque hace tiempo el bullying no se llamaba así. Se decía: "Es normal son niños." Y no, no es normal. Es verdad que eso como que me ha medio preparado. Quieras que no, ya tenía ahí una coraza puesta. Aún así seguía siendo muy sensible, porque siempre es difícil aguantar una persona que explota en ti y saca todo su odio para sentirse un poco mejor. Y tú dices: '¿pero yo que culpa tengo?' No vacíes en mí toda esa rabia o esas frustraciones. Al final acabas aprendiendo y tomándotelo con filosofía, porque de lo contrario puede incluso terminar causándote traumas.

P: ¿Cómo es ser mujer, musulmana y rapear?

R: Se reciben muchas burlas. Recientemente, me pasó una cosa en la radio en un programa bastante viral en el que invitan a diferentes artistas. Yo fui y fue súper guay, pero había unos niños que se habían ahí medio colado y los presentadores les dejaban hablar porque eran del barrio y no pasaba nada. A medida que yo iba hablando y contando mis proyectos, los niños se estaban descojonando de que hubiese una mujer ahí hablando. Creo que pensaban: "que flipada o que creída" o "Qué hace esta mujer aquí si no es su lugar?" He notado ese pensamiento. Ellos esperaban un rapero de su rollo: un chico que haga música de calle. Pero yo no tengo que tener muchísima fama o muchísimos seguidores para que se me respete. Entonces, lo que me molestó muchísimo fue el hecho de que se estuvieran riendo mientras hablaba.

P: ¿Esto puede venir de los estereotipos en los que se basa el rap?

R: Sí, claro. Está todo estereotipado y ellos esperan que un rapero tenga x características. Entonces cuando no eres un tío, eres musulmana, llevas velo y encima estás trabajando muchísimo, esto genera ese tipo de respuestas en ellos.

P: Cuando empezaste, ¿tenías miedo al hate que te podía llegar siendo mujer y rapera?

R: No te llegas a imaginar que será tan heavy, pero sí que iba con miedo. El sentirme expuesta me incomodaba, simplemente la idea ya lo hacía. Yo vengo del segundo, tercero o incluso cuarto plano. Era una niña que para nada llamaba la atención, ni siquiera de mi familia. En las reuniones familiares yo me iba a mi habitación porque me gustaba estar tranquila y sola. El hecho de pasar a ser el centro de atención de repente impacta y tienes que ir aprendiendo a cómo gestionarlo para que las críticas no te destruyan. Aún así, yo siempre intento quedarme con el lado positivo.

P: Gozas de un apoyo increíble y para mucha gente eres un referente. ¿Cómo te tomas esto?

R: La verdad que me enorgullece un montón y me hace mucha ilusión que haya gente que me vea como un referente o como alguien positivo para ellos. Siempre digo lo mismo. Puede que te guste más o menos mi música o mi contenido, pero el valorar lo que hace la persona con educación y con respeto creo que es algo importante. Hoy en día me entristece que sorprenda que haya gente educada. A veces me dicen que soy demasiado correcta y pienso: "¿qué quieres que haga, que te insulte?" Entonces, como que acabas normalizando hablar de malas maneras y creo que así no se puede transmitir ningún mensaje. Repeles a la gente siendo maleducado.

P: Conectas con la gente a través de tus letras. ¿Hay mucha gente que se siente identificada contigo?

R: La verdad que eso es muy bonito. Hay gente que me dice: "parece que esta canción la hayas escrito por mí", porque realmente hay mucha gente en mi posición: personas migrantes, con una cultura mixta y que no se deciden ni por una ni por otra, porque no hay que decantarse por ninguna, hay que absorber lo mejor de ambas y disfrutarlas al máximo. Pero es verdad que he recibido comentarios de gente que me decía: "o eres marroquí o eres española", como poniéndome entre la espada y la pared. Es súper absurdo todo. Hay chicos y chicas que me dice que están en mi mismo punto: "He nacido en Marruecos, pero llevo toda la vida en España y me encanta estar aquí." Gente que realmente vive la multiculturalidad como yo. Al final es gente que ama tanto España como sus orígenes, pues una cosa no quita la otra. Chicas que llevan el velo también y se han sentido atacadas por ello en algún momento o que han sentido vergüenza de sus orígenes y que ahora lo llevan con mucha seguridad. Seas como seas, vengas de donde vengas, quiérete y respétate a ti mismo, porque si no lo haces tú, nadie te va respetar. Es sentirse bien con uno mismo. Y no es fácil, es un trabajo muy duro, pero la satisfacción que te da después es grandiosa.

P: Estudias psicología y das conciertos. ¿Cómo logras hacerlo todo?

R: Hasta hace dos meses era una locura porque también estaba trabajando en una empresa a jornada completa, mientras paralelamente me sacaba la carrera de psicología, hacía conciertos y conferencias alrededor de España... Y todo eso aparte de la familia, las tareas de la casa, crear contenidos para redes, etc. Ahora me salí de la empresa para dedicarme a lo que realmente me hace ilusión. A ver si puedo crear mi propio proyecto y profesionalizarme en esto. Quiero estar 100% dedicada a lo que me gusta: redes sociales, música, conferencias, mi carrera y mi segundo libro, uno de los proyectos a los que más tiempo estoy dedicando últimamente. Es algo que me hace mucha ilusión y que desde pequeña soñaba con escribir. Este segundo libro es un manifiesto de mis raíces. Es vomitar todo lo que pienso sobre temas fundamentales en mi vida: la mujer en la sociedad, la juventud, el amor y el odio, el hate, el racismo, la discriminación... Todos ellos son temas que forman parte de mi día a día y el poder explotar en cada tema y decir lo que pienso sobre todo esto y cómo podemos cambiarlo, es mi esencia.

P: ¿Cómo ves el papel de la ficción mostrando la diversidad de culturas que existen?

R: Estamos dando pequeños pasos. Cada vez en el cine y en las series hay más gente real, gente que te puedas encontrar por la calle. Ver a una mujer con velo siendo actriz, por ejemplo. Es tan guay que se incluya esa diversidad en la ficción para que la gente tenga referentes. Uno de los problemas que tenemos en esta sociedad es la falta de referentes reales. Yo de pequeña no conocía a ninguna rapera con la que sentirme identificada. Todos los que me gustaban eran chicos. También te digo que hay que valorar el arte fuera del ser mujer o ser hombre, pero es verdad que echas de menos esas figuras. Y a falta de referentes, te acabas convirtiendo tú en una.

P: ¿Crees que la representación de la cultura árabe lo tiene más difícil?

R: El mundo árabe parece que vaya en otra honda, porque cada país va un poco a su rollo, pero es verdad que está evolucionando muchísimo. De hecho en la tele principal marroquí, hace poco, me entrevistó uno de los periodistas más legendarios que yo había visto desde pequeña en la tele y fue súper impactante para mí. En Marruecos hay muchos artistas, eso no es ninguna novedad. Lo que si es una novedad es el tema del velo, que haya una chica que rapee con velo. Eso es poco frecuente y es lo que sorprendió realmente. Me preguntó que sentía y si recibía hate por el tema del velo. Y él es marroquí, realmente me estaba preguntando sobre algo que existe. Porque al final Marruecos es un país que está evolucionando, hay muchos artistas, pero hay pocas mujeres artistas con velo que hagan lo que le de la gana. Yo actualmente no llevo el velo como forma religiosa para ser mejor musulmana, porque eso está en mis valores y en mi fe. No tengo que vestirme de una manera determinada para decir soy mejor o peor, pero si como un símbolo de identidad y como una forma de reivindicación. También para que otras chicas vean que es posible, que se sientan empoderadas y que pueden hacer lo que les dé la gana.