Què podem fer per protegir-nos del sol?

Aquesta setmana ha estat calorosa, però a partir d'aquest divendres les temperatures pujaran encara més. Una de les zones on més calor farà és al Pla de Lleida, on les altes temperatures ja fa dies que ronden els 30 graus. De cara a la setmana vinent, la calorada ja serà gairebé d'estiu. Amb l'arribada de la calor, augmenten les ganes de sol, platja i bany. Però és important protegir-nos del sol i hidratar-nos.

D'altra banda, les altes temperatures també comporten un elevat risc d'incendis. Per això, el Govern demana prudència a les portes d'un estiu complicat. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, apel·la a la responsabilitat ciutadana i anima el cos dels Bombers a seguir treballant com fins ara en la màxima prevenció. Els pronòstics, ha dit el conseller, dibuixen mesos complicats pel que fa als focs forestals.

Què recomanen els experts per protegir-se?

Els dermatòlegs afirmen que és crucial fer ús de la crema solar si prenem el sol. Insisteixen que el càncer de pell està relacionat amb l'exposició al sol. Els metges recomanen fer servir cremes amb factor de protecció 50.

També insisteixen en la cura dels infants. Anna López, dermatòloga de l'Hospital Sant Pau, afirma que existeix una correlació "molt clara" entre les cremades solars en la infantesa i l'aparició de melanoma en l'edat adulta.

Des d'Emergències, recorden que la població més vulnerable a les altes temperatures són els majors de 75 anys i els menors. A més, aconsellen no tapar els cotxets amb teixits gruixuts. Imma Solé, subdirectora general d'Emergències, alerta que cal "vigilar que no els hi toqui el sol, però que no quedin coberts de forma que quedin tancats en un espai que se'ls hi acumuli més la calor".

Els dermatòlegs recorden que abans dels dos anys d'edat s'han de posar cremes amb filtre de protecció físic, i a partir d'aquesta edat ja es pot posar les de factor químic, com les dels adults.