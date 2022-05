Sara Baras fusiona el flamenc amb el bolero a 'Alma'

De la sensibilitat del bolero a la força del flamenc. El que de primeres pot semblar una mescla complicada, Sara Baras ho fusiona amb elegància a 'Alma' per oferir bellesa escènica en estat pur. La bailaora gaditana torna a la capital catalana amb un espectacle dedicat al seu pare, un amant dels boleros. Una proposta de dansa que vol acostar el flamenc a tots aquells que possiblement no hi estan tan avesats i que ha presentat a 'Punts de vista' amb Tània Sarrias.

'Alma' és d'aquells espectacles que passen molt poques vegades per casa nostra i que no podem perdre l'oportunitat de gaudir d'ells en directe. Sara Baras ens regala el seu talent i el de la seva companyia al Teatre Tívoli de Barcelona de l'1 al 19 de juny.

01.21 min La bailaora Sara Baras presenta su nuevo espectáculo, 'Alma'

Sara Baras defineix 'Alma' com una abraçada del bolero des del flamenc, fent que les melodies suaus d'aquest gènere llatí es ressaltin amb els ritmes més viscerals del flamenc. És un homenatge al bolero, que és la música que li va ensenyar el seu pare, que tot i arribar a veure l'espectacle va morir el passat mes de gener. A 'Punts de vista' Baras ha destacat la importància del bolero en la seva vida.



Al programa també ha tingut temps de recordar; l'equip de Tània Sarrias ha recuperat unes imatges de la primera vegada de la bailaora a la televisió, al programa d'aquesta casa 'Nueva Gente', on va participar l'any 1989. Baras s'ha mostrat gratament sorpresa per unes imatges de petita que no havia tornat a veure.