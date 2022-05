Les infermeres han estat una figura clau durant la pandèmia. A Catalunya, hi treballen prop de 50.000 i aquest dijous s'ha celebrat el seu dia internacional, una data que aprofiten per reivindicar la seva labor. En aquest sentit, el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona ha instal·lat cubs gegants en quatre ciutats de Catalunya per reclamar més contractes i una millora de les condicions laborals.

01.12 min Les infermeres denuncien sobrecàrrega, temporalitat i estrès emocional | Anna Bañeres

Més reconeixement i sous més alts En el Dia Internacional de les Infermeres, el COIB ha reclamat més reconeixement, sous més alts i facilitar la conciliació laboral i familiar entre el col·lectiu. Han ubicat quatre cubs gegants a les ciutats de Terrassa (Vallès Occidental), Vic (Osona), Barcelona i Vilanova i la Geltrú (Garraf) per donar visibilitat a la seva tasca. L'acció pretén visibilitzar la tasca del col·lectiu d'infermers i infermeres, sobretot d'aquestes darreres, a través de la instal·lació d'un gran cub de color blanc. El cub compta amb quatre cares en què diversos artistes decoraren amb pintura i missatges com "Reconeix les Infermeres" o "Reivindica el que és essencial", i s'ofereix als vianants que hi afegeixin els seus amb retoladors. 00.57 min Condicions laborals dignes pels sanitaris