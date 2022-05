L'exparella de la dona esquarterada a Granada tenia antecedents

El detingut, investigat per assassinar la seva parella i llençar les seves restes en un contenidor a la Granada del Penedès, tenia antecedents per violència masclista. És un home, de 51 anys, que havia estat condemnat per mals tractes i que havia estat empresonat. Tot i això, quan va sortir de la presó, encara que hi havia una ordre d'allunyament, la víctima va tornar amb la seva exparella.

El germà sospitós Inicialment, la investigació es va focalitzar en el germà de la dona, veïna de Sant Sadurní d'Anoia. L'home, de 45 anys, va ser arrestat i empresonat per la seva relació amb els fets. Així i tot, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra va mantenir oberta la causa i finalment han determinat que el presumpte autor material de la mort va ser l'exparella de la dona, que van detenir el passat 27 d'abril. El jutge en va decretar l'ingrés a presó. El germà segueix també empresonat. La policia va arrestar inicialment el germà de la víctima. Primer l'home va anar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Vilafranca del Penedès per denunciar que havia perdut una documentació. Durant l'estada a les dependències policials, va mostrar un relat confús i va acabar fent referències a la seva germana, que feia dies que no veia. Al cap d'uns dies, el 4 de març, va tornar a comissaria per denunciar-ne la desaparició, i va explicar que havia estat a casa d'ella per donar de menjar a un gos. Va dir que havia trobat unes bosses que feien fort olor i les va llançar a un contenidor de la Granada. Els agents van desplaçar-se fins al contenidor i van constatar que les restes de dins eren humanes, no d'un gos. L'home va quedar detingut.