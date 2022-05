Quim Torra, inhabilitat per segona vegada per desobediència

Nova condemna i inhabilitació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a l’expresident de la Generalitat, Quim Torra. És la segona pel mateix delicte: desobediència. Aquesta vegada per no retirar una pancarta en suport als “presos polítics i exiliats” en període electoral abans de les eleccions del 10 de novembre del 2019. Aquella acció li va acabar costant el càrrec el setembre de 2020.

La pena imposada pel jutjat penal número 6 de Barcelona és de 15 mesos d’inhabilitació i 24.000 euros de multa. Considera que no estava emparat per la immunitat parlamentària, ni la llibertat d'expressió, ni ideològica. S'ha comunicat menys de dues setmanes després que el mateix tribunal va donar per complida la primera condemna d’un any i mig per mantenir una pancarta abans de les eleccions generals del 28 d'abril del mateix any.

Torra no podrà exercir càrrecs públics electius a l'àmbit local, estatal o europeu. Tampoc funcions de govern en els mateixos àmbits.

Desestimat el recurs de Torra Aquest mateix dimecres el Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs d'empara presentat per Torra contra l'execució de la primera sentència, en no apreciar cap vulneració de drets fonamentals. El ple del tribunal entén que les al·legacions de l'expresident ja van ser rebutjades en anteriors recursos que van ser resolts pel Tribunal de Garanties. Davant la nova condemna, el mateix expresident català ha penjat un comunicat a les xarxes socials en què considera que la seva inhabilitació "és part de la causa contra l'independentisme". En aquest sentit, reclama "no seguir donant estabilitat al govern espanyol" i la necessitat de "reprendre la iniciativa". “Em condemnen a 15 mesos d'inhabilitació i 24 mil euros de multa. És part de la causa general contra l’independentisme. Cal reprendre la iniciativa. La independència és més urgent que mai.



Aquí podeu llegir el meu comunicat: https://t.co/UomMBIMikb pic.twitter.com/nJkrV9oiZU“ — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) May 11, 2022