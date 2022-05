Les papallones atretes per la vegeteció dunar de la costa

Resultats inesperats en el tercer informe de l’Observatori Metropolità de Papallones (metropolitan Butterfly Monitoring Scheme, mBMS), el programa de seguiment de voliaines a l’àrea metropolitana de Barcelona. Les platges metropolitanes actuen com a reserves de papallones i la comunitat que hi viu és diferent de la dels parcs. Algunes espècies que als parcs no són dominants, a les platges són les més abundants, i això fa que aquests espais costaners siguin especialment importants per a la conservació de les papallones al territori de la metròpolis.

L’informe també recull els resultats generals de la temporada 2021. Les 50 persones voluntàries que participen en l’Observatori han comptat 2.205 papallones de 40 espècies diferents per al conjunt de parcs i platges estudiats. Això correspon al 20 % de les espècies presents a Catalunya.

El 2022, l’Observatori Metropolità de Papallones anuncia que s’amplia a cinc parcs més i passa a tenir 26 parcs i platges. L’mBMS està impulsat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i del centre de recerca en ecologia CREAF, en el marc del Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona (LET) constituït per aquestes entitats.

Biodiversitat a les dunes metropolitanes (Robert Ramos)

Gran diversitat de papallones A les platges s’han identificat 17 espècies de papallones. D’aquestes, les més abundants són la blaveta comuna (Polyommatus icarus) —també molt abundant als parcs—, seguida de la migradora dels cards (Vanessa cardui) i de la safranera de l’alfals (Colias crocea). Aquestes dues darreres són més dominants a les platges que als parcs. Les quatre platges metropolitanes on els voluntaris fan els censos de papallones són la platja de Castelldefels —on s’han observat més individus—, la platja de Gavà, la platja de la Murtra (Viladecans) i la platja del Remolar (el Prat de Llobregat). Pel que fa als 17 parcs metropolitans, les tres papallones més abundants són la blanqueta de la col (Pieris rapae), la blaveta comuna (Polyommatus icarus) i la barrinadora del gerani (Cacyreus marshalli), que és una espècie invasora que ha arribat relativament fa poc. Els tres parcs amb més diversitat són el parc dels Pinetons (Ripollet), el parc del Canal de la Infanta (Cornellà de Llobgregat) i el parc del Calamot (Gavà). Biodiversitat a les dunes metropolitanes (Robert Ramos)

Crida de voluntaris per fer seguiment de papallones El 2022, l’Observatori s’amplia amb cinc parcs nous: Parc de la Costeta (Begues), Parc de l’Ermita del Pla de Sant Joan (la Palma de Cervelló), Parc de Can Lluc (Santa Coloma de Cervelló), Parc de Can Rigal (Barcelona) i Parc de la Bastida (Santa Coloma de Gramenet). Per seguir augmentant el coneixement d’aquests insectes bioindicadors, el projecte fa una crida a voluntaris que vulguin rebre formació i que es comprometin a fer el seguiment de papallones al parc o a la platja que els sigui més còmode. Per inscriure-s’hi, cal consultar aquesta pàgina web i omplir el formulari. “☕️ Els resultats de l'Observatori Metropolità de Papallones mBMS certifiquen la importància de la vegetació de les platges i les dunes a la costa ��



�� Són 'punts calents' de biodiversitat de papallones que cal preservar! @ParcsplatgesAMB @PremsaAMB



�� https://t.co/FApYVEMqlb pic.twitter.com/L4yjeTq3YF“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 10, 2022