Connectem amb Torí: Chanel emocionada amb el suport d'Olesa de Montserrat

Poques hores abans de començar la primera semifinal d'Eurovisió, es pot seguir a partir de les 21:00 h a La 1 o RTVE Play, connectem amb Torí per parlar directament amb la nostra representant. Chanel està gaudint d'uns dies per la ciutat italiana abans de pujar a l'escenari aquest mateix dissabte. 'Punts de vista' desvetlla les seves sensacions, com porta els nervis i els últims detalls sobre la posada en escena de 'SloMo'.

Tot i que no ha volgut revelar masses secretes sobre l'actuació de dissabte, la cantant afirma que: "No sento pressió, al final és un motor per seguir cap amunt". Chanel ha explicat molt il·lusionada al programa 'Punts de vista' que viu amb molta emoció com s'ha bolcat el seu poble, Olesa de Montserrat, amb la seva participació en el festival de la cançó Europeu, "Amb la gent del cole, passen els anys i no perds la química, tot segueix sent com preciós i bonic, i que m'estiguin recolzant és meravellós". Fins i tot els seus veïns s'han organitzat per poder veure el show en pantalla gran des del teatre del poble.

01.05 min L'emoció d'una àvia que representa l'orgull d'Olesa de Montserrat

"Fa res érem al Benidorm Fest somiant amb aquest moment i ara està passant", declara Chanel, que vol gaudir al màxim d'aquests dies. Les cases d'apostes situen a l'olesana entre les favorites i la representant espanyola ho té tot a favor per quedar entre les primeres posicions. Qui són actualment els seus principals competidors? Ucraïna, Suècia, Regne Unit, i el país amfitrió, Itàlia, amb Mahmood i Blanco.

03.21 min Los artistas han conseguido transmitir esos 'escalofríos' al público y al jurado del Festival de San Remo con la canción "Brividi".