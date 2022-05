¡Ahora sí! Eurovisión ha arrancado de verdad. Ya hemos visto a todos los países del Festival desfilar en la alfombra turquesa de la Openinig Ceremony. Chanel ha vuelto a ejercer de favorita. Se nota que este año la candidatura de España tiene opciones reales de ganar. Nunca nos habíamos sentido así desde hace muchos años.

Los medios internacionales se han rifado sus declaraciones. Ha sido de las más requeridas en su recorrido de 200 metros por la alfombra. Las apuestas la sitúan en quinto lugar para ganar Eurovisión.

La candidata española está destacando en Eurovisión, no solo por su número impresionante con el que esperamos traernos a España el micrófono de cristal, si no por su estilismos, siempre de marcas nacionales. De hecho, para brillar en el Festival, ha elegido un traje de Palomo Spain que ha sido muy comentado desde que RTVE lo mostró en primicia.

Chanel ha brillado en el posado más glamuroso de Eurovisión con este corsé rojo muy emballenado con lunares negros de escote completamente recto. Lo ha combinado con una falda asimétrica corta y negra. El complemento perfecto ha sido este sobretodo de tul rojo con cola impresionante. Todo de It Spain. Los zapatos han sido el complemento perfecto para este look tan racial y mediterráneo. Detrás del estilismo está Raúl Amor, responsable de vestuario de la Delegación Española.

Las mejores fotos de los cantantes de Eurovisión

Chanel no ha sido la única que ha brillado en esta inauguración de Eurovisión. La alfombra turquesa es la ocasión perfecta para lucir los looks más impactantes. De hecho, es el único día y el único evento en el que vemos a todos los cantantes de todos los países juntos. El martes llega la primera semifinal y diremos adiós a las delegaciones que no pasen a la gran final del sábado.

Ronela de Albania en la Opening Ceremony de Eurovisión 2022 Reuters

Ronela de Albania es una de las candidatas de Eurovisión 2022 que más titulares ha conseguido. Primero por las imágenes que se vieron de su ensayo en las que se veía que durante la coreografía se tocaba la zona genital. Después por las contestaciones y mensajes que dejó en Twitter. Hoy tenía que haber sido la primera en desfilar, pero ha llegado de las últimas. Se ve que su estilismo lleno de mensajes y referencias pop no ha sido fácil de colocar. Ella misma se lo ha confesado a nuestros reporteros en la alfombra turquesa, que aunque era una obra de arte, no era cómodo y estaba deseando quitárselo.

Emma Muscat, cantante de Malta en Eurovisión 2022 en la Opening Ceremony AFP

La cantante de Malta, Emma Muscat ha sido de las más aclamadas de la alfombra con este vestido vaporoso de estilo griego.

Achille Lauro de San Marino posa en la Opening Ceremony de Eurovisión 2022 Reuters

Achille Lauro tiene una de las imágenes más transgresoras del Festival. El cantante de San Marino ha presumido de teñido y tatuajes

Circus Mircus de Georgia han estado en la Opening Cermeony de Eurovisión 2022 Reuters

El estilismo de Georgia es y será de los más comentado de la edición 2022. Así son los Circus Mircus

Los Lobos de Noruega, Subwoolfer, en la Opening Ceremony de Eurovisión 2022 Reuters

Se rifan el puesto del estilismo más comentado con los Subwoolfer, los lobos de Noruega

Los representantes de Ucrania en la Opening de Ceremony de Eurovisión 2022 Reuters

El grupo ucraniano Kalush Orchestra han sido los más sobrios y también de los más demandados por todos los medios.

La representante de Portugal con mascarilla en la alfombra turquesa de la Opening Ceremony Reuters

Portugal ha tenido que acudir al evento con mascarilla. Toda la delegación se ha colocado la medida de protección después de que una de sus coristas diese positivo en los primeros días de ensayos.

Stefan de Estonia en la Opening Ceremony de Eurovisión 2022 Reuters

Stefan de Estonia ha sido elegido como el sexy de esta alfombra turquesa. Ha elegido el negro y la sobriedad. Siempre un acierto.

Brooke de Irlanda en la Opening Cermeony de Eurovisión 2022 Reuters

Brooke es la representante de Irlanda y ha optado por los flecos, las lentejuelas y el 'colorinchi'. No le ha faltado de nada.

Sheldon Riley, cantante de Australia en la Opening Ceremony de Eurovisión 2022 Reuters

Las plumas han sido las protagonistas del estilismo de Sheldon Riley, el cantante de Australia. Uno de los últimos que han disfrutado del sol en la Opening Ceremony. Después de posar por los medios, empezó la lluvia

El cantante de Israel en la Opening Ceremony de Eurovisión 2022 Reuters

Israel no ha necesitado plumas para impactar. Ha tirado de estampados y de actitud. Nadie pisa la pasarela ante los medios como Michael Ben David.

Amanda Georgiadi Tenfjord de Grecia en la Opening Ceremony de Eurovisión 2022 Reuters

Amanda Georgiadi Tenfjord de Grecia le pisa los talones a Chanel en las apuestas de Eurovisión... ¿Qué terminará pasando en la gran final?