El Còmic Barcelona torna a la normalitat

El Còmic Barcelona està d'aniversari: celebra la seva 40a edició, ara ja sense restriccions d'aforaments ni mascareta. Ho fa amb totes les novetats del sector amb més de 180 expositors i amb una seixantena d'autors convidats.

El saló preveu reunir uns 118.000 visitants en la nova edició de l’esdeveniment que se celebra fins diumenge. Al voltant de 200 expositors formen part del certamen i més d’un centenar d’autors, entre noms de l'escena local i d’internacionals, hi són presents en diverses activitats. Les principals exposicions són la dedicada als 40 anys i la centrada en el dibuixant Miguel Gallardo, que va morir aquest any.

La programació també inclou actes de commemoració dels 40 anys del sector i un repàs de l’estat del còmic a casa nostra. A banda de l’exposició, hi ha taules rodones per debatre sobre el vuitè art, la seva autoria i l’evolució en diferents èpoques.

El saló reuneix més convidats que en altres ocasions, que participen en trobades, taules rodones o signatures. Entre els noms internacionals destaquen Jacques Tardi, Peter Bagge, Brecht Evens o Kat Leyh.

També hi ha una mostra dedicada a l’obra d’Aroha Travé, autora que va guanyar el Premi Autora Revelació de la passada edició. Des d’aquest any, el premi portarà per nom Miguel Gallardo.

Seccions de la Fira La quarantena edició del saló obre una finestra als més petits amb Comic Kids, una iniciativa pensada per a un públic d'entre 5 i 12 anys amb propostes per gaudir amb tota la família com tallers de dibuix, contes, exposicions o trobades amb autors. D'altra banda, Comic Fantasy se centra en els jocs de rol, la ciència ficció i la fantasia, i Comic Vision és l’espai per mostrar les connexions entre el còmic i l’audiovisual. Allà s'hi fan projeccions, avançaments de pel·lícules d’animació i visites de cineastes com Pablo Berger o Alberto Vázquez.