Torna el color i l'alegria a Girona amb 'Temps de Flors'

Després de dos anys marcats per la pandèmia, enguany la mostra floral de Girona torna gairebé a la normalitat. Els carrers ultimen els preparatius de la 67a edició de 'Temps de Flors' i les flors tornen a bona part dels espais exteriors i interiors. L'edició del certamen floral arrenca aquest dissabte i entremig del ritme frenètic, curiosos i turistes ja han tret el nas per veure algunes de les propostes que es podran veure durant els propers deu dies.

Aquest any les escales de la catedral de Girona recrearan un mar fet d'hortènsies i plomalls. A Sant Fèlix s'explicarà la llegenda de Sant Narcís amb flors i pinyes i el claustre de la catedral farà reflexionar sobre l'emergència climàtica.

Per altra banda, hi haurà plomalls per mostrar l'escuma que fan les onades al picar contra la sorra. A més, el muntatge estarà acompanyat per uns altaveus que reproduiran les onades del mar. El muntatge està dedicat al seu espòs , Josep Tarrés, que va morir l'abril de l'any passat, i va acompanyat d'un poema de Tarrés on s'imagina la nau gòtica de la catedral sobre una catifa de flors.

Crozet ha recordat que fa "milions d'anys" la ciutat ja estava inundada per aigua marítima i la mostra és la "pedra típica de Girona" en què es poden veure nummulits enganxats. Per aconseguir aquest mar, l'escultora gironina ha dissenyat que diverses hortènsies amb fulles de color blau recreïn l'aigua. Pia Crozet ha anunciat que aquestes hortènsies s'aniran obrint a mesura que passin els dies, per això es preveu que a finals de setmana que ve, el mar encara sigui més potent.

Molts turistes han aprofitat per fotografiar els preparatius del que serà una setmana frenètica a Girona i que comptarà amb un allau de visitants. Molts gironins també passejaven pel Barri Vell, coincidint amb la inauguració del certamen floral. Caminaven amunt i avall observant patis com el del carrer de la Força, on hi ha l'únic espai privat que s'obrirà al públic aquest any.

Flors per reflexionar sobre l'emergència climàtica

Un altre dels espais que es recupera aquest any és el soterrani de la catedral de Girona, on hi haurà un muntatge floral que recrea l'amor amb tulipes i altres flors de color rosa. També hi haurà unes plantes surant que simularan els núvols i el verd que hi ha habitualment al centre del claustre s'ha substituït per una lona negra i alguns troncs repartits per tot l'espai. Unes màquines de fum i uns focus vermells mostren un escenari devastador.

Per contra, a dins de les galeries hi ha plantes i flors que vesteixen de verd tot l'espai. L'objectiu de tot és mostrar les conseqüències de l'emergència climàtica que viu el planeta contraposant la natura que hi ha als boscos i mostrant un escenari central amb el que podria provocar l'activitat humana.