Evolució de la pandèmia: lluny d'estabilitzar-se i de posar punt i final

Diverses organitzacions i autoritats mundials insisteixen que la pandèmia del coronavirus encara no s'ha acabat. Els indicadors de la covid-19 de les últimes setmanes a Catalunya han començat a frenar la bona evolució que portaven fins fa aproximadament un mes, quan el Govern va decidir acabar amb les últimes restriccions com aixecar l'ús de la mascareta a l'exterior.

De fet, l'Agència Europea de Medicaments (EMA) ha estat la que ha advertit aquest dijous que, malgrat que la situació "s'ha estabilitzat" a la Unió Europea (UE), els contagis amb COVID-19 "encara es compten per milions" a tot el món i la pandèmia “està lluny d'acabar”, per la qual cosa exigeix estar alerta i preparar-se per a l'hivern.

A Catalunya, entre el 23 d’abril i el 2 de maig s'han declarat 44 morts; la setmana anterior, 56. En l'últim interval han estat ingressats a l'hospital 955 persones; la setmana del 19 al 25 d'abril n'hi havia 964.

El nombre de morts és 27.190, que són 22 defuncions més notificades en els últims dies.

L'OMS eleva les morts a 15 milions, més del doble comptabilitzat fins ara “No tothom qui ha mort en excés ha estat la causa atribuïda a la Covid-19“ L'Organització Mundial de la Salut (OMS) eleva a 15 milions les morts causades directament o indirectament per la covid-19 durant el 2020 i el 2021. Fins ara, la xifra oficial de defuncions registrada per l'organització és de 6,2 milions. El pediatre i epidemiòleg, Quique Bassat, assegura que eren unes dades que s'ha s'esperaven: "No tothom qui ha mort en excés ha estat la causa atribuïda a la Covid-19. Si busquem una mica més, moltes d'aquestes morts addicionals a les esperables en un any normal són relacionades amb la covid" “☕ El pediatre i epidemiòleg Quique Bassat valora l'actualització de dades de l'OMS sobre les morts per Covid-19: 15 milions de morts en els dos primers anys | @ISGLOBALorg



