El ministre d'Afers Exteriors, UE i Cooperació, José Manuel Albares, tanca files amb el Govern espanyol i defensa la seva actuació amb l'espionatge amb el programari Pegasus: "Transparència, legalitat i estat de dret. Aquest són els paràmetres", ha sentenciat Albares, alhora que assegura que el Govern desconeixia l'espionatge del CNI als independentistes catalans. El ministre d'Afers Exteriors diu que una de les seves responsabilitats és la imatge exterior d'Espanya i ningú li ha qüestionat res: "És la meva competència, la ciberseguretat és el gran desafiament per tots els Estats d'Europa i el món".

"Cap institució de l'estat ha entrat al mòbil del president Sánchez. És un agent extern"

En una entrevista al Cafè d'idees de La2 i Ràdio 4, Albares ha destacat que l'origen de l'espionatge al president del Govern, Pedro Sánchez, i a la ministra de Defensa, Margarita Robles, han estat un agent extern, i diu que no hi ha cap fet que el vinculi amb el Marroc: "Les relacions internacionals no es fan d'acord amb hipòtesis. No entraré en conjectures amb cap país del món". Albares destaca que l'agent extern que ha espiat els mòbils de membres del govern de l'estat pot ser un altre país o "una altra mena d'entitat": "S'ha parlat d'un agent extern a les institucions de l'Estat".

“"L'entrada il·legal d'immigrants a les Canàries ha caigut un 40%"“

El ministre d'Exteriors creu que l'episodi d'espionatge no afectarà les relacions amb el Marroc i que avui mateix hi ha una delegació a Rabat definit l'operació del "Pas de l'estret": "Ara mateix hi estem treballant. Serà molt beneficiosa per a Espanya. Una obertura ordenada i gradual". Albares afegeix que l'entrada il·legal d'immigrants a les Canàries ha caigut un 40%.

