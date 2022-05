Torna la tendència seca?

Les pluges de març, abril i la d'aquesta primera setmana de maig, associades a l'arribada de diverses borrasques que han multiplicat fins a 10 a 40 vegades la pluja respecte l'hivern, han fet augmentar l'estat de les reserves hídriques. Tot i això, les condicions de sequera continuen moderades en molts indrets. És per això que cal fer un ús racional de l’aigua. A més, un altre motiu que ens ha de fer pensar quan consumim aigua és que ens encarem a l’estiu, l’estació més seca de l’any, la que menys aigua reben les reserves. Però què diuen els models estacionals?

Maig acabarà més sec o humit?

La primera setmana de maig ha estat molt humida a la mediterrània, especialment a València on s'han assolit rècords de precipitació. Ara bé, continuarà l'aixeta oberta durant les pròximes setmanes de maig? Segons el model centre europeu, no. Aquest apunta un mes que podria acabar sent notablement més sec a l’habitual, per tant les pròximes setmanes hauria de ploure molt poc. En canvi, els models nord-americans diuen tot lo contrari, i aquests preveuen que acabarà sent més plujós del que ho acostuma a fer. Per tant, de complir-se, hauria de mantenir-se la situació de pluges d'aquesta setmana a curt i mitjà termini. Aquesta tendència, però, no es veu ara per ara, ja que la setmana que ve s’entreveu més seca i càlida. Veurem quin dels dos models acaba portant la raó.