Laura Pausini es una de las estrellas más queridas a nivel internacional, sin embargo, tras cumplir los 40, hay quienes se han encargado de mostrarle que ya pasó su momento. La cantante ha confesado en una de sus entrevistas más profundas en La Matemática del Espejo, que hay revistas que le han negado una portada diciéndole que “está mayor”: “Eso es horroroso escucharlo”

Laura Pausini ya tiene 47, ¿quién la ve ya vieja? Después de 29 años de carrera profesional y 70 millones de discos vendidos por todo el mundo, Laura Pausini, a sus 47 años, le ha confesado a Carlos del Amor que es ahora cuando se siente más segura de sí misma: “Cuando era pequeña era mucho más insegura, no hubiera podido estar en una portada diciendo algo serio”. Sin embargo, ahora que ya ha afirmado estar preparada y con ganas, son los medios los que no quieren contar con ella: “Hay revistas de moda, dirigidas por mujeres, que, cuando pasé los 40, en algunas me decían, ya no podemos hacer portadas porque ya estás mayor”. Lejos de asumirlo, Pausini tiene una respuesta clara para todas ellas: “¡Vete a la mierda, coño!”

Laura Pausini dolida con su propia discográfica Lo cierto es que, según la artista, el cumplir años es una desventaja en su industria. Se ha tenido que enfrentar a situaciones de todo tipo. Asegura que cuando pasó de los 30 a los 40 años, empezó a escuchar comentarios sobre su edad que no le gustaban. Y lo que más le ha dolido es que venían de otras mujeres, "eso me enoja mucho". Se muestra sorprendida cuando reconoce que su propia discográfica empezaba a encontrar en su madurez un incovenientes: “Te dicen: «Bueno, ya sabes que siendo mujer, con esta edad, quizás mejor acercarse a un estilo un poco más juvenil». Y dentro de mí pienso, ¿por qué no siguen vendiendo frijoles?” En todo el tiempo que Laura Pausini ha ido evolucionando como artista, ha cambiado mucho la industria. La cantante ha pasado por tres épocas clave en el sector musical donde, según ella, la gente cualificada musicalmente ha ido descendiendo. La primera fue la del casete de audio: “Todos los que trabajaban en aquellos tiempos eran personas muy preparadas a nivel artístico y musical”. Seguida de la era del Compact Disc, formato donde Pausini ha recopilado la gran parte de sus éxitos: “Cuando he trabajado en la época de los CD, muchas veces trabajaba con gente en la compañía que antes venía de vender frijoles. Era un poco raro, porque mandaba la canción, preguntaba: «Qué piensas» Y decían: «Está bien el disco, lo vamos a vender». Pero yo insistía en la canción, si la habían escuchado y decían: «Sí, sí, interesante», pero no le interesaba nada”. Y la última, la etapa actual, donde todo se ha digitalizado y para la que Laura asegura “no estar muy preparada”: “Todavía no sé bien quienes son los que eligen las playlist que están en las plataformas y por qué. ¿En qué se basan?”. Para Laura Pausini, el cambio generacional ha entrado “muy prepotentemente”: “De una manera que no sé bien dónde ponerme”. Añade que se siente joven, pero también muy madura. Según le ha confesado a Carlos del Amor: “Es una edad para la mujer que te dan muchas ganas de seguir preguntándote cosas con la certidumbre de que ya has vivido una parte de tu juventud que se queda ahí y me molesta”.