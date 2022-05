Les matriculacions de cotxes a Catalunya continuen a la baixa

La conjuntura econòmica actual provocada per la crisi d'Ucraïna afecta tots els sectors. Aquesta vegada, el sector automobilístic. En aquest sentit, el nombre de turismes matriculats continua la tendència a la baixa a Catalunya, amb un 13% menys de turismes matriculats al mes d'abril en termes interanuals. Segons les dades de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions, només han augmentat la venda de vehicles elèctrics i híbrids. A més, la davallada està beneficiant la venda de cotxes en el mercat de segona mà.

Les dades situen Catalunya com la segona comunitat amb més unitats venudes a l'Estat després de Madrid, que ha registrat 31.272 vehicles matriculats, el que suposa un descens del 16,5% en comparació amb l'any anterior. Al conjunt de l'Estat, les matriculacions de turismes han baixat un 12,1% respecte al mateix mes de l'any passat.

D'acord amb les dades de la patronal de fabricants de vehicles, durant els quatre primers mesos de l'any s'han matriculat un total de 31.190 vehicles a Catalunya, xifra que representa un descens del 10,78% respecte a l'any anterior. El decreixement es deu a l'escassetat de microxips necessaris per a fabricar els vehicles i la incertesa econòmica per la guerra d'Ucraïna, segons les dades d'ANFAC.

Quan al tipus de combustible, els cotxes amb dièsel són els que més han notat aquest retrocés , amb un 37,14% menys de matriculacions. Els cotxes de gasolina també han patit la davallada, però la diferència no és tanta, ja que s'han venut un 26,23% menys.

Les matriculacions de vehicles comercials lleugers han patit un fort retrocés, ja que les matriculacions s'han reduït a gairebé la meitat . Les furgonetes són les que més ho han notat amb una reducció del 55,1%. Pel que fa als vehicles industrials i autobusos, s'han incrementat un 8,6%, impulsat per l'increment del 80,5% que han registrat els autocars.

Només augmenten els vehicles elèctrics i híbrids

En canvi, les matriculacions en vehicles de la resta de combustibles, on s'inclouen elèctrics i híbrids, s'han vist beneficiats. L'increment de l'interès de la població per reduir les emissions contaminants han augmentat la venda d'aquesta tipologia de vehicles. En aquest sentit, han augmentat un 19,03% fins a les 3.715 unitats. De fet, des de l'inici de l'any, una de cada deu vendes del mes han estat de vehicles d'emissions zero o baixes.

Ara bé, mentre que han augmentat les vendes de vehicles elèctrics purs i d'híbrids, han disminuït les matriculacions de vehicles de gas, amb una caiguda del 20,2%.