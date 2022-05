La importància de la salut mental amb Francesc Orella a 'Días mejores'

La salut mental sovint és un tema silenciat en l'àmbit social. Aquest mutisme no és tan comú en el món de l'art, que de forma valenta ha exposat en diferents ocasions les problemàtiques que es deriven de les malalties mentals. Ara arriba una nova sèrie que s'endinsa de ple en aquest terreny, 'Días mejores', on se segueix en cada capítol l'evolució de diferents personatges que acudeixen a teràpia. Un d'ells està interpretat per un dels grans noms de l'escena catalana, Francesc Orella, que ha passat per 'Punts de vista' per parlar-ne amb Tània Sarrias.

'Días mejores' es pot veure a Amazon Prime des del 22 d'abril i compta en el seu repartiment amb Blanca Portillo, que fa el paper de la psicòloga que condueix el grup, i entre els seus pacients hi ha Marta Hazas, Erik Elías i Alba Plans. Orella també és un d'ells, Luís, un directiu d'una empresa d'assegurances, pare de tres nenes, a qui no li agrada mostrar les seves debilitats.

L'actor català ha explicat a 'Punts de vista' algunes de les particularitats del seu personatge i de com ha estat treballar al costat d'una gran actriu com és Blanca Portillo. També ha tingut temps d'avançar nous projectes on participa, com la pel·lícula 'Toscana', una comèdia escrita i dirigida per l'actor Pau Durà, que té pendent d'estrenar aquest 2022.