La Cup i Òmnium presenten les primeres querelles pel CatalanGate

Especialment crític ha estat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que a les xarxes ha advertit sobre una "doble vara de mesurar" a l'hora d'actuar sobre l'espionatge amb Pegasus. El president català considera que "tot espionatge polític és d'extrema gravetat", però lamenta el "silenci" i les "excuses" quan aquest va dirigit contra l'independentisme. "Avui tot són presses", critica Aragonès alhora que insisteix en la necessitat d'assumir "responsabilitats ja".

També entre les primeres reaccions a Catalunya, sorprèn la de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ha mostrat a les xarxes els seus dubtes sobre la veracitat de la informació. Borràs diu sospitar que es tracti d'una "maniobra per passar de botxins a víctimes".

“Sánchez i Robles diuen ser espiats. Ara sí que és un tema molt greu, quan només afectava l'independentisme, la ministra ho justificava.És l'evidència que no cal netejar les clavegueres per si les pots usar? O una maniobra per passar de botxins a víctimes? Bye CatalanGate? No cola“