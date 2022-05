Què podem fer per erradicar l'assetjament escolar?

Segons xifres del cos de Mossos d’Esquadra, a Catalunya cada any hi ha una mitjana de 100 casos d’assetjament escolar denunciats. Quants, però, no arriben tan lluny, i queden enmig de protocols o silenciats?

L’actuació de les famílies, els centres escolars i el nostre paper com a societat és clau per erradicar l’assetjament escolar.

Programes contra el bullying

L'expert en bullying, Andrés González Bellido, de Tutoria entre iguals (TEI), ens parla de la problemàtica i del nou enfocament que han impulsat en el seu projecte per combatre els casos d'assetjament. Remarca que el centre de l'educació han de ser les persones i "si algú ho passa malament en el seu procés d’aprenentatge, s’ha d’intervenir".

El catedràtic d'Orientació Educativa ens alerta que cal adonar-nos de quan una broma deixa de ser-ho. Quan una de les dues parts no riu i li comencen a fer mal les coses, en aquest moment, és quan hem de replantejar-nos el que estem dient. La majoria de vegades la persona que té conductes d'assetjament ho fa per reforçar-se a ell mateix en el cercle social que l’envolta.

González posa el focus en els alumnes. "Sense espectadors passius no hi hauria assetjament". És important educar els més petits perquè responguin davant de situacions de bullying. La majoria sap que el que veu no és correcte, però per por de deixar de pertànyer al grup o situar-se en el paper de la víctima, secunden el silenci. Recordem que l’assetjador sempre necessitarà el suport del grup per continuar amb la seva tirania.

"Andrés González Bellido, expert en bullying, ens explica en que consisteix el programa Tutoria entre iguals (TEI)



"És un canvi de mirada. Sense espectadors passius no hi hauria acusament".





Si el nostre fill pot ser víctima d'assetjament, és convenient seguir aquests passos: primer parlar amb el tutor, on moltes situacions se solucionen amb només aquest pas. Després amb la direcció del centre. Si no, passaríem a inspecció i en acabat a la denúncia.

La Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència ha rebut una mitjana de 2 casos diaris en el seu primer any de funcionament. En concret ha atès 843 casos, segons dades del Departament d'Educació. El tipus més freqüent de violència és l'assetjament entre alumnat.

Els experts confien que la incorporació d'un coordinador a les escoles que s'ocupi d'aquests casos des del primer instant sigui clau en la seva lluita. La llei de protecció integral de la Infància i l'adolescència té previst implementar aquesta figura.

Paral·lelament, el nou programa per prevenir l'assetjament escolar dels Mossos d'Esquadra es basa en què alguns alumnes de 3r i 4t d'ESO ajudin els més petits, els de primer cicle, i fins i tot facin d'enllaç amb la policia si fes falta. Alguns estudiants seleccionats pels centres escolars reben una formació específica per part dels Mossos, donen una xerrada als nois més petits i els hi ofereixen la seva ajuda per si mai volen explicar-los algun cas d'assetjament que estiguin patint.