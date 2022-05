Àngel Casas i la capacitat inherent d'explicar bones històries

Tot i la seva hegemonia en el terreny de la comunicació, la televisió ha viscut temps millors. Lluny queden aquells anys on la petita pantalla era capaç de convocar a més de 10 milions d'espectadors davant del televisor. Durant aquella etapa va haver-hi un home que va deixar empremta amb la seva tasca i a qui li deu molt la televisió contemporània. Àngel Casas es va jubilar ja fa uns anys del mitjà, però continua comunicant a través dels seus textos. Visita 'Punts de vista' per parlar de la seva nova obra i repassa el més destacat de la seva trajectòria amb Tània Sarrias.

És un dels pares de la televisió a casa nostra i un mestre per a tots els que estem vinculats a la professió. Àngel Casas trepitja de nou en el seu medi natural, els platós de televisió, i en aquesta ocasió ho fa amb el seu nou llibre sota el braç: 'L'agonia de Bakunin'. Sis relats en el que Casas transita per la quotidianitat amb un humor irreverent que dibuixarà somriures en els lectors quan trobin elements comuns en el seu dia a dia.

Àngel Casas ha explicat al programa d'on beuen les seves fonts d'inspiració i també ha tingut temps per buscar les semblances que poden aparèixer a l'hora d'escriure un llibre amb les de preparar un espai de televisió.

Una llegenda viva de la televisió

Tot i que la carrera d'Àngel Casas va començar a la ràdio, com la majoria de grans comunicadors del segle XX, el seu boom professional va arribar en el món de la televisió. Només a RTVE, Casas va presentar programes com 'Musical Express' (1980-1983), el format d'entrevistes 'Un día es un día' (1990-1993), 'Tal cual' (1992-1994), 'Los unos y los otros' (1994-1995), 'Esto es lo que hay' (1995-1996), 'Catalunya, parada i fonda' (2003-2004)...

A 'Punts de vista', Tània Sarrias ha proposat un joc al comunicador amb algunes de les sintonies més recordades dels programes presentats per Casas. Amb el seu currículum tan extens les sabrà reconèixer? No hi podia faltar 'Senyores i senyors', un programa emès des del 2004 al 2007 amb entrevistes i actuacions, que comptava amb bonics amics del presentador en cada episodi.

A la història de TV3 també va marcar un abans i un després amb el programa 'Àngel Casas Show'. Mai hi ha hagut un altre espai televisiu a Catalunya amb la capacitat de convidar estrelles internacionals d'aquella alçada com ho va fer Casas en el seu moment.