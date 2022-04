Lola Dueñas y Anna Castillo, viaje al amor de una madre

Hace tiempo que el cine se ha quitado de enmedio las idealizaciones edulcoradas de la maternidad. Películas recientes como AMA (2020), de Júlia de Paz Solvas, Cinco Lobitos (2022), de Alauda Ruiz o la sorprendente Titane (2021), de Julia Ducournau, demuestran que ser madre no es tan fácil como en las películas, que las mujeres renuncian a muchas cosas para serlo y que hay tantos tipos de maternidad como madres.

El embarazo, el nacimiento o la infancia establecen un vínculo emocional poderoso. Instantes retratados en muchas ocasiones en la gran pantalla. Pero como en todo ciclo de la vida, siempre llega el momento en el que esa conexión cercana se rompe, los hijos echan el vuelo y llega el síndrome del nido vacío. La directora Celia Rico, explora este último momento materno-filial en su ópera prima, Viaje al cuarto de una madre, una grata sorpresa para el cine español que se estrenó en 2018 y que puede verse en el catálogo de RTVE Play.

La maternidad también es desprenderse de los hijos

Viaje al cuarto de madre es una delicada y tierna disección de lazos materno-filiales a través de la historia de una joven (Anna Castillo) que planea abandonar el nido en el que vive su madre recientemente viuda (Lola Dueñas). Inspirada en la relación con su propia madre, Rico ofrece una propuesta personal, rodada en su pripio pueblo de infancia, Constantino (Granada).

“Hay algo que me produce malestar, que siempre está ahí minándome un poco: pensar que no puedo corresponder al amor de mis padres. Y también saber que quizá no tenga que corresponderlo. Porque es imposible”, explica la cineasta sobre el origen del proyecto. ‘Quien bien te quiere, te hará llorar’, dice un refrán que ilustra que cuando el amor es total, solo está sujeto a decepciones, ya que lo normalidad es que sea perfecto", añade.

“Cuando eres padre quieres que a tu hijo le pase lo mejor. Tienes miedo a decepcionarlo y te presionas. Y al final ellos van a estar bien con cualquier decisión que tomas. Es curioso que el amor total de los padres a veces no nos hace más fuertes, sino que nos debilita. Porque tenemos miedo y sufrimos”, explica.