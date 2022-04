Adiós a Juan Diego: su voz en el archivo de RNE

El Señorito Iván en Los santos inocentes, Santiago en Vete de mi, o el fraile Villaescusa en El rey pasmado, son muchos de los personajes por los que recordaremos a Juan Diego. El actor murió a los 79 años a causa de una larga enfermedad y así lo han confirmado la Academia de Cine y la Asociación de Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión, la Aisge.

Sevillano de nacimiento e Hijo Predilecto de Bormujos (donde nació el 14 de diciembre de 1942), homenajeado el pasado 2 de abril, entre su larga trayectoria en el cine destaca el Goya al mejor actor por Vete de mi y la Concha de Plata en el Festival de Cine de San Sebastián por el film de Víctor García León. Además de los dos Goya por Mejor interpretación masculina de reparto por El rey pasmado y Paris-Tombuctú, como también las cuatro Biznagas del Festival de Cine de Málaga.

Repasamos la vida y obra del intérprete español a través del archivo de Radio Nacional.

"La asistencia de público es un indicador de que se debe de seguir haciendo. Yo creo que el indicador del intérprete, en este caso cuando no dependes de una empresa ni de los compañeros, cuando tu puedes decidir, los indicadores son otros. Si sigues aprendiendo casi siempre que puedes de esa representación que acabas de hacer. De interaccionar con 200 o 300 actores (secundarios) o coprotagonistas como son los espectadores . Cuando todo eso está vivo uno tiene pocas ganas de irse ", confiesa Juan Diego a Carles Mesa en Gente despierta .

A finales de 2015, el sevillano recibió la Medalla de Oro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España , de la que dice "nunca es tarde si es inmerecida". Durante el mes de enero del año siguiente presentó en los Teatros Luchada de Madrid la obra La lengua madre , un monólogo escrito por Juan José Millás . En él representaba a un profesor de instituto que reflexionaba en voz alta. Aunque no es la primera vez que la hace ya que en 2013 colgó el cártel de sold out en varias ocasiones.

Medalla de Oro a la Academia de Cine

Juan Diego recibio la Medalla de Oro otorgada por la Academia de Cine junto a la actriz Aitana Sánchez-Gijón, algo que "le gusta muchísimo". El actor habló de esta conmemoración en los micrófonos de Las mañanas de RNE con Alfredo Menéndez.

"Siempre te gusta que los compañeros te reconozcan, es evidente. Además me hace ilusión que me lo den con Aitana. Ir con collera, ir chico o chica, pues así vamos adelantando y nos dan estos premios de gran reconocimiento. Además ahora es que todavía tenemos tiempo y esa capacidad de amar y no cuando estás ahi en el moridero".

Sánchez Gijón también ha estado enormemente agradecida de recibir este reconocimiento junto al sevillano, al que considera "su padrino en el cine". "A mi me honra muchísimo empezar con gente como Aitana, Javier Bardem, Maribel Verdú o Gabino Diego. Aitana cuando la conocí tenía un papel de una chica muy tierna y me quedé absolutamente prendado y dije '¿pero esta bestia joven?' y no ha parado de crecer y afortudamente es una de las grande actrices", añadió.