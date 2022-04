La muerte del actor Juan Diego ha conmocionado al mundo de la cultura, especialmente al cine y al teatro, que ha comenzado a despedirse de uno de los rostros más importantes de la interpretación en España. Su compromiso político también ha sido recordado por sus compañeros y por algunos políticos.

El actor, ganador de tres premios Goya, además de ser un compañero de una generación histórica del cine español, era también considerado un maestro para intérpretes más jóvenes, que le consideraban un referente por sus trabajos en Los santos inocentes o El viaje a ninguna parte.

El actor Carlos Bardem ha dejado su pésame en redes sociales." Adiós Juan Diego, adiós con el alma rota. Maestro, actor enorme, amigo, referente de tantas cosas, luchador, hombre cabal, comprometido y solidario. Hoy este país es más pobre", ha escrito.

El actor Víctor Clavijo ha compartido que aisistir a una representación del actor en 1993 le hizo dedicarse a la interpretación. "Le consideraba mi padrino.. el hombre cuyo talento dio un giro a mi vida", ha escrito en twitter.

“En 1993, cuando estudiaba Derecho en Granada y ya había olvidado la idea de convertirme en actor, mi amigo Chete me llevó al teatro a ver a Juan Diego en la obra "No hay camino al paraíso, nena", sobre textos de Bukowsky. No sabía que aquella función cambiaría mi vida.“

El presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, ha destacado lo que Juan Diego ha supuesto para los derechos de los actores. El actor encabezó la famosa huelga de actores en 1975, el primer movimiento para pedir la reducción de la jornada laboral, una reivindicación que entrañaba "mucho riesgo", ha recordado Barroso.

El escritor y periodista Ramón Lobo, también ha recordado su compromiso político. "Le vi en una casa del PCE en un pase privado del documental Dolores (1981). Yo estaba junto a Ibarruri, desafiando la memoria de mi familia. Él leyó España aparta de mi ese cáliz. Emocionante".

El mundo político también se despide

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha definido al actor como el “gran referente en el ámbito del cine y el teatro”. “Todo mi cariño a la familia de Juan Diego y al mundo de la cultura, que hoy pierde a un gran referente en el ámbito del cine y el teatro. Un actor inmenso, que nos ha regalado interpretaciones brillantes en obras que son parte de nuestra historia cinematográfica”, ha apuntado Sánchez en un mensaje publicado a través de la red social Twitter.

También el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha publicado un mensaje, aludiendo al compromiso comunista del actor. “Juan Diego no sólo era un excelente actor. Su trayectoria profesional y vital ha estado marcada por la defensa de la libertad y el compromiso político. Su ausencia dejará un gran vacío en la escena española y también en la izquierda”, ha apuntado el político.

En un evento celebrado en Madrid, el ministro de Cultura y Deporte Miquel Iceta, ha reivindicado su carácter político. “Él demostró que en cualquier momento tenía ese compromiso y esa expresión de unos valores que, independientemente de que los compartas, son muestra de la autenticidad de las personas”, ha dicho.

Iceta ha calificado a Juan Diego de “uno de los grandes, de los actores más queridos de nuestro panorama audiovisual” que forma parte “de esos actores españoles que, por un lado son muy normales, no es el galán espectacular, pero es la persona cercana y próxima que supo imprimir a sus personajes una personalidad muy potente pero sin estridencias”.

En el acto ha estado presente el cineasta Fernando Colomo, quien se ha lamentado por no haber podido crear un papel para él. “Me he quedado con las ganas porque decía, a ver cuándo encuentro un papel para Juan Diego, y me lo he perdido. Ha sido un actor extraordinario en todos los sentidos y muy querido”.