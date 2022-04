David Carabén ens presenta 'L'aigua clara' de Mishima

David Carabén ens presenta L'aigua clara, el darrer treball de Mishima. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, desgrana algun dels temes del treball. Però el líder del grup també ens parla de com ha estat escriure durant la pandèmia, de ser un tastaolletes i del FC Barcelona.

Un àlbum pandèmic

Carabén destaca que treure un disc és "l'arribada a port", però també el moment en què fas "l'acte de comunicació". "Compondre és un acte bastant solitari", ha reflexionat sobre el procés. Després arriba el moment en el qual "t'obres" al grup i arranges els temes. "Intueixes que les coses poden anar bé o malament, però no en tens ni idea", destaca.

De segur, la pandèmia ha afectat la confessió d'aquest darrer treball de Mishima. El cantant, guitarrista i compositor de la banda reconeix que és un disc pandèmic, però va més enllà: defensa que aquesta situació que hem viscut és la "caricatura de cap a on anem com a espècie". "No és tant una excepció en la història", ha dit en referència al fet que ens ha posat davant del mirall com una societat que tendeix a recloure's, i que aposta molt per la pantalla i menys per la presencialitat.

Mishima arrancarà gira el pròxim 6 de maig a l'Auditori de Girona, una ciutat on han estrenat els darrers àlbums de la banda. "Estem molt contents que la gent no s'hagi cansat de nosaltres. Esperem retrobar-nos amb els nostres fans", ha dit sobre uns concerts que seguiran per Sabadell i el Poble Nou.