Barcelona acull per primera vegada la Seafood Expo Global, el gran saló mundial de productes del mar que se celebrava des de feia 28 anys a Bèlgica. Un aparador del sector de la pesca amb gran reconeixement internacional i que aquesta vegada una quinzena d'empreses catalanes podran promocional els seus productes de mar fins al 28 d'abril. El saló ocupa gairebé 40.000 metres quadrats d'exposició​ i espera tenir un impacte de 100 milions a la ciutat.

01.25 min Arriba per primer cop a Barcelona el Seafood Expo Global | Climent Sabater

La fira atraca a la capital catalana després que les edicions de 2020 i 2021 no es poguessin celebrar a causa de la pandèmia. Espera reunir els mateixos participants que en la seva última edició el 2019, que va tenir més de 29.000 persones de 155 països i 2.000 empreses, per fer negocis. Les empreses catalanes participants presentaran la varietat dels productes del litoral català i les últimes innovacions en aquest sector, com els espaguetis de lluç.

Representants catalans Els representants catalans al saló seran: Els majoristes de Mercabarna.

L a Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.

Les barcelonines Barrufet , Cocedero de Mariscos i Comercial de Pescados Mar Fish.

, L'empordanesa Iberdigest.

L es baixllobregatines PH7 Food Technology, Laboratorio Fish&Tech, DPA Seafood Tecnology.

es baixllobregatines La gironina Easyfish.

Les vallesanes Alfrisa, JGutierrez Food Trading. Sota la marca agroalimentària "Catalunya, on el peix és cultura", se situaran a l'estand organitzat pel Departament d'Acció Climàtica del Govern amb l'objectiu d'impulsar la comercialització exterior i posicionament internacional.

Promocionar el producte del litoral català Les empreses catalanes participants presentaran a la Seafood la varietat dels productes del mar del litoral català i la capacitat de la flota pesquera a Catalunya, que s'ha adaptat a la reglamentació de les espècies regulades del calador mediterrani sorgida arran de la necessitat de preservar els recursos marins davant la situació de sobreexplotació pesquera. I també el potencial i dimensió d'un dels sectors agroalimentaris amb més tradició i valor. El conjunt del sector pesquer de Catalunya hi serà present a través del Catalonia HUB, el pavelló institucional de la Generalitat, que oferirà "un viatge audiovisual per la costa del litoral català, el producte, les llotges i la gent de mar". Durant els tres dies de la fira, el Govern ha programat una quinzena de presentacions i activitats com ara la jornada sobre l'aqüicultura i solucions basades en la natura. D'altra banda, també hi haurà xerrades sobre els grups d'acció local pesquers i sobre el relleu generacional en el sector del peix. El pavelló institucional comptarà amb ponències sobre el potencial de l'espirulina fresca, el cultiu de bivalves a la badia del delta de l'Ebre, la sostenibilitat en l'aqüicultura mediterrània, el paper dels omega-3 marins en la salut o la diagnosi de les pèrdues i malbaratament alimentari en el sector del peix.

Productes innovadors Empreses d'uns 80 països presenten a Fira de Barcelona tots els seus productes relacionats amb el mar, amb tendències d'innovació cada cop més centrades a portar a productes tradicionals el sabor del mar. És el cas dels espaguetis de lluç que comercialitza Pescanova o les hamburgueses de peix de la catalana familiar Barrufet. Es tracta d'un sector que a Catalunya ocupa a 16.000 persones, i que també es treballa lluny del mar, amb l'aqüicultor. És el cas d'Organa Espirulina, una empresa ubicada a Almenar, Lleida, que és la primera en Europa en comercialitzar l'espirulina fresca, una microalga considerada superaliment que es pot consumir com si fos paté.