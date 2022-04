Detingut un jove per la brutal violació d'Igualada

Els Mossos d'Esquadra detenen un jove de 20 anys i nacionalitat boliviana a Igualada, presumptament relacionat amb l'agressió sexual a una menor la nit de la castanyada.

00.54 min Els Mossos registren el domicili del detingut per la violació d'Igualada | Sergi Bassolas

L'arrest s'hauria produït abans de les sis del matí i els Mossos han escorcollat durant 8 hores el domicili de l'arrestat al carrer Sant Sebastià d'Igualada, amb ell present.

“�� El detingut per la violació d'una menor a #Igualada passarà a les pròximes hores a disposició judicial | @Claraa_Sedano @RTVECatalunya



�� L'arrestat té antecedents policials per motius sexuals | @vanesabenedicto



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/PtiJZdKN2U“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 22, 2022

La Unitat Central d'Agressions Sexuals de la Divisió d'Investigació Criminal es va encarregar d'investigar el cas durant aquests 5 mesos, que continua sota secret de sumari. El detingut no coneixia a la víctima i té antecedents per delictes sexuals per violació contra la seva germana petita de 12 anys.

“�� Els Mossos continuen registrant a Igualada el domicili de l'home presumptament relacionat amb l’agressió sexual a una jove en aquesta població l'1 de novembre | @Claraa_Sedano @cafedidees_rtve



➕ Info a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/KkniMQEjNG“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 21, 2022

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha valorat la feina d'investigació que ha fet la policia catalana i que ha permès arribar a la detenció d’aquest individu. "Avui la nostra societat és una mica més justa", ha afegit Elena a les xarxes socials. Recordem que la investigació ha estat summament complexa, ja que no hi havia testimonis ni càmeres de seguretat a la zona.

“Detenim finalment el presumpte agressor d’una noia a Igualada l’1 de novembre. Avui la nostra societat és una mica més justa que ahir. Bona feina @mossos https://t.co/AulvCNUFue“ — Joan Ignasi Elena (@joanignasielena) April 21, 2022

El conseller ha explicat que la víctima ha estat acompanyada en tot moment pel cos policial i que també ho està aquest dijous, amb motiu de la detenció.

"Cap agressió cap a les dones ha de quedar impune", ha declarat paral·lelament aquest matí la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge.



Verge ha anunciat que des de la Generalitat de Catalunya "ens personarem en aquest cas en la causa judicial", i ha reivindicat que "sabem que els processos judicials ajuden a la recuperació de les víctimes sobretot quan hi ha una escolta activa i respectuosa a les dones, sense revictimització: en això també hi estem treballant".