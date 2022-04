Sant Jordi arriba amb ganes de recuperar la normalitat

Torna Sant Jordi un any més, aquesta vegada amb grans esperances posades en una diada sense restriccions. Des de Mercabarna-flor esperen recuperar les xifres d'abans de la pandèmia i vendre 6 milions de roses a tota Catalunya aquest 23 d'abril. Un terç d'aquesta previsió sortirà de Mercabarna. Ara bé, el Gremi de Floristes considera que el fet que Sant Jordi caigui dissabte condicionarà que no s'arribi als set milions de roses venudes el 2019. A més, el mal temps també pot afectar les bones previsions.

El preu de les roses també s'ha vist encarit en un 5% per la crisi del combustible i les afectacions al transport. Però, segons el president de l'Associació Empresarial de Floristes de Mercabarna, el client no notarà aquesta pujada de preu. D'altra banda, aquest any hi haurà 3.400 parades de llibres i 400 de roses a Barcelona organitzades en una superilla i les roses provindran de diferents orígens, com de Colòmbia o Holanda. La preferida serà, sense dubte, la rosa vermella.

Un Sant Jordi "normal i alegre" Els venedors de roses han fet un gran esforç durant aquests dos anys de pandèmia i aquest any estan contents que les bones condicions augurin una bona diada. Serà un Sant Jordi "normal, alegre, amb llibres i amb roses", ha celebrat el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. La gent té ganes de comprar llibres i roses i de celebrar una diada sense restriccions. A més, els representants del sector han assenyalat que les bones previsions són gràcies a l'oferta més gran de roses respecte a l'any passat o la instal·lació de parades de floristes al carrer a partir d'aquest dijous. Tot i això, el fet que enguany el 23 d'abril caigui en dissabte dificulta que es pugui aconseguir la xifra de set milions de roses venudes el 2019 perquè aquest any moltes empreses que sempre compren flors pels seus treballadors estaran tancades perquè és festiu. I també perquè una part de la ciutadania marxa de cap de setmana. Per això, el Gremi de Majoristes de Mercabarna anima a la gent a comprar les roses abans del dissabte.

Roses un 5% més cares Quant als preus, l'increment dels costos de transport i la revaloració del dòlar, que és la moneda amb la qual facturen els principals productors de roses, faran que el preu de la rosa augmenti un 5%. El Gremi assegura, però, que ho assumiran els majoristes i floristes i que no repercutirà en la butxaca dels clients. El president del Gremi ha indicat que el preu de partida de les roses serà d'uns quatre euros. Com és habitual, la previsió és que el del total de les roses comercialitzades en Mercabarna-flor, un 65% procedeixi de Colòmbia, un 20% d'Holanda, un 15% de l'Equador i tan sols un 3% serà d'origen nacional, sobretot Tarragona i València. "És residual el cultiu de roses a Catalunya. A penes hi ha productors", ha indicat el president del Gremi, que ha explicat que la pèrdua de producció local es deu a la falta de relleu generacional entre els conreadors.

La rosa vermella, la preferida Com en els últims anys, la varietat Freedom, d'origen colombià i equatorià, serà la protagonista absoluta d'aquest Sant Jordi, acaparant el 85% de les vendes de rosa vermella i consolidant-se com la rosa preferida tant pels professionals com pels ciutadans. La segona varietat més venuda serà la Xarxa Naomi, procedent d'Holanda, que suposarà un 10% del total de les roses vermelles, mentre que la resta de varietats d'aquest color es repartiran el 5% restant. Entre les novetats per a aquesta "diada" sobresurten tres roses procedents de l'Equador: la Brom, de color rosa o taronja i que destaca per la seva gran quantitat de pètals; la Hot Explorer, de color vermell i que pot arribar als 90 centímetres de llarg i mantenir-se en bones condicions més de dues setmanes; o la Llatina, una de les varietats grogues amb la major corol·la del mercat.