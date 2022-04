RNE ha reconegut amb el Premi d'Honor dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia l'extensa carrera professional del guionista i director nord-americà Oliver Stone. Els guardons, que enguany arriben a la 66a edició, es lliuraran dimarts vinent, 26 d'abril, al Teatre Lliure de Montjuïc. També han reconegut les pel·lícules 'El amor en su lugar' i 'Tres', i les trajectòries de Carlos Saura i Antonio Banderas.

Nascut a Nova York el 1946, Oliver Stone es va iniciar en la indústria cinematogràfica com a guionista de l'exitosa cinta 'L'exprés de mitjanit', el 1978, que li va valer un Oscar com a millor guió adaptat. Tot i que havia dirigit algun film menor, el salt a la direcció el va fer amb la multipremiada 'Platoon', amb la qual va obtenir el seu primer Oscar com a director. A partir d'aleshores es va consagrar amb pel·lícules com 'Wall Street' (1986), 'Nascut el 4 de juliol' (1989), 'JFK' (1991), 'The Doors' (1991) i 'Nascuts per matar' (1994), entre altres.

Les obres d'Oliver Stone tenen sovint un component real, que les fa semblants als documentals, i en nombroses ocasions han generat polèmiques per la seva marcada ideologia. El realitzador està presentant ara 'JFK Revisited: Through the Looking Glass'.

Premis Sant Jordi 2022

La gala de lliurament dels 66 Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia serà dimarts vinent, 26 d'abril, al Teatre Lliure de Montjuïc. A RTVE Play Catalunya es pot trobar una col·lecció amb les Pel·lícules guanyadores al llarg dels anys.