Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia 2022 afegeixen al seu palmarès el veredicte de les Roses de Sant Jordi, que en aquesta 66a edició han recaigut en les pel·lícules 'Maixabel', participada per RTVE, i 'Otra ronda'.

La Rosa de Sant Jordi per a la millor pel·lícula espanyola ha estat per 'Maixabel'. El film, participat per RTVE, explica la història de Maixabel Lasa, vídua del polític basc assassinat per ETA Juan María Jáuregui, i està protagonitzada per Blanca Portillo i Luis Tosar. El públic ha reconegut la cinta, dirigida per Icíar Bollaín, que explica la trobada, cara a cara, de Maixabel amb les persones que van acabar amb la vida amb el seu company des dels 16 anys. "Tothom mereix una segona oportunitat".

'Maixabel' ha obtingut molt bones xifres a la taquilla i als premis. Blanca Portillo va obtenir el Forqué i el Goya a la millor actriu, estatuetes que també van recollir Urko Olazábal, com a actor secundari, i Maria Cerezuela, com a millor actriu revelació.

La Rosa de Sant Jordi a la millor pel·lícula estrangera ha estat per a 'Otra ronda'. La cinta de Thomas Vinterberg va aconseguir l'Oscar amb aquesta reflexió sobre la masculinitat en crisi i els efecte perjudicials de l'alcohol, amb una actuació memorable de Madds Mikkelsen.

Enrique Cerezo, Premi a la Indústria

Per la seva banda, Enrique Cerezo recollirà el Premi a la Indústria. La trajectòria de Cerezo, l'home que posseeix la major quantitat de drets de pel·lícules del món, va començar com a ajudant de càmera i s'ha consolidat com a productor cinematogràfic des dels anys noranta. El guardó reconeix les seves capacitats i el seu amor pel setè art.

Javier Bardem i Tamara Casellas, millors actors espanyols

"El amor en su lugar", de Rodrigo Cortés, ha estat votada com la millor pel·lícula espanyola de l'any. Els Guardons RNE Sant Jordi també han premiat el treball de Javier Bardem com a millor actor espanyol per 'El buen patrón', pel·lícula participada per RTVE, i l'actiu, Tamara Casellas, ha estat reconeguda com a millor actriu espanyola pel seu treball a 'Ama'. El film 'Tres' dirigit per Juanjo Giménez, i també participada per RTVE, ha estat considerat com la millor òpera prima.

En l'apartat internacional, el premi a millor pel·lícula estrangera ha estat per 'Quo vadis Aida', de Jasmila Zbanic i els actors Benedict Cumberbatch, per 'El poder del perro' i Ariana DeBose, per 'West Side Story' rebran els guardons a millor actor i a millor actriu estrangers.