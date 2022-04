Aquest Sant Jordi sense restriccions pot ser un punt d'inflexió en la consolidació de l'increment de l'índex de lectura i per ajudar a la recuperació del sector del llibre.



El Gremi de Llibreters espera un Dia del Llibre participatiu i posa en valor els espais propis per als professionals del llibre i la flor. En el cas de Barcelona, amb 12 espais en 7 districtes, i on es disposarà del Passeig de Gràcia sencer.

A nombroses poblacions de Catalunya s’ha apostat per un model organitzatiu que facilita la celebració de la festa amb espais propis, amplis i senyalitzats per als professionals del llibre i de la rosa.

El Gremi de Llibreters habilitarà un microsite en el seu web on es podran trobar totes les llibreries de Catalunya i, pel que fa a Barcelona, els planells dels diversos espais professionals amb la relació de parades de cadascun i enllaços amb els seus webs o xarxes per veure’n les activitats. “Hi ha moltes ganes de fer i recuperar Sant Jordi, de trobar-se amb les llibreries i els autors i autores, de carrer. Estem segurs que es traduirà en molta participació i vendes arreu de Catalunya”, diu M. Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters.

7 llibres per aquest Sant Jordi i per a tots els gustos!

Volum de vendes

Aquest pot ser un gran Sant Jordi, amb un nivell de vendes similar a l’anterior de la pandèmia, tenint en compte que a l’edició passada, condicionada per les restriccions, es van vendre un milió de llibres. Per organitzar millor la logística, la Cambra del Llibre aposta per adaptar el model implantat l’edició anterior i agrupar en espais propis i diferenciats els professionals del món del llibre i les floristeries, per tal de donar-los visibilitat com a part essencial que són de la festa, comptar amb les condicions de seguretat necessàries i evitar al màxim les aglomeracions.

A Barcelona s'estrena una "superilla" literària que esponjarà la celebració al centre de la ciutat amb rècord de parades: més de 300, 170 de les quals amb signatures d'autors.

De moment, no s’ha establert cap limitació d’aforament per als diferents espais habilitats. La Guàrdia Urbana establirà un dispositiu especial i recomana a tothom que utilitzi el transport públic per anar a Barcelona.